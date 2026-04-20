محافظ البنك المركزي يعزز الشراكات الدولية ويعرض آفاق الاقتصاد التونسي بواشنطن

بحث تحديات الاقتصادات العربية مع صندوق النقد العربي





اهتمام دولي بآفاق الاقتصاد التونسي



تعزيز التعاون مع ليبيا والجزائر



توجه نحو تعميق التعاون المالي الإقليمي



على هامشالمنعقدة بواشنطن، أجرى محافظ البنك المركزي التونسيسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين بمؤسسات مالية دولية ومستثمرين مؤسساتيين، إلى جانب محافظي بنوك مركزية، في إطار دعم التعاون المالي وتعزيز تموقع الاقتصاد التونسي دوليًا.ووفق بلاغ للبنك، عقد المحافظ لقاءً مع المدير العام ورئيس مجلس إدارةفهد التركي، تناول خلالهوالتحديات التي تواجه الاقتصادات العربية غير المنتجة للطاقة.وأكد النوري أهمية تطويرلتعزيز قدرة هذه الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مشددًا على ضرورة إرساء آليات ملائمة لمواكبة التحولات الاقتصادية وتمكين الدول الأكثر هشاشة من مواجهة التحديات الراهنة.كما التقى محافظ البنك المركزي بعدد من، حيث تم استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية وآفاق النمو في تونس.وأكد بالمناسبة علىفي مواجهة الأزمات الخارجية، وعلى الجهود المبذولة للحفاظ على، إلى جانب إبراز فرص الاستثمار المتاحة، خاصة عبرفي الأسواق الدولية.من جهتهم، عبّر المستثمرون عنبالسوق التونسية، مشيدين بمرونة الاقتصاد الوطني واستعدادهم لدعم جهود تمويله.وعلى صعيد التعاون الإقليمي، أجرى النوري مباحثات مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، تناولت سبل تعزيز التعاون الفني والمالي، لا سيما في مجالات، إلى جانب تطوير حلول مشتركة تواكب التحولات المالية، بما يسهم فيودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.كما التقى بمحافظ بنك الجزائر، حيث جدد الجانبان التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، مع الاتفاق علىواستكشاف مجالات جديدة للشراكة.وتندرج هذه اللقاءات ضمن توجه يهدف إلىفي المنطقة، في ظل سياق دولي يتسم بتزايد التحديات الاقتصادية والمالية، بما يعزز فرص التنسيق الإقليمي ويدعم استقرار الاقتصادات الوطنية.