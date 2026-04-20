محافظ البنك المركزي يعزز الشراكات الدولية ويعرض آفاق الاقتصاد التونسي بواشنطن

Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 14:51
      
على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن، أجرى محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين بمؤسسات مالية دولية ومستثمرين مؤسساتيين، إلى جانب محافظي بنوك مركزية، في إطار دعم التعاون المالي وتعزيز تموقع الاقتصاد التونسي دوليًا.

بحث تحديات الاقتصادات العربية مع صندوق النقد العربي

ووفق بلاغ للبنك، عقد المحافظ لقاءً مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، تناول خلاله آفاق الاقتصاد الإقليمي والتحديات التي تواجه الاقتصادات العربية غير المنتجة للطاقة.

وأكد النوري أهمية تطوير مقاربات وأدوات مبتكرة لتعزيز قدرة هذه الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مشددًا على ضرورة إرساء آليات ملائمة لمواكبة التحولات الاقتصادية وتمكين الدول الأكثر هشاشة من مواجهة التحديات الراهنة.

اهتمام دولي بآفاق الاقتصاد التونسي

كما التقى محافظ البنك المركزي بعدد من المستثمرين الدوليين، حيث تم استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية وآفاق النمو في تونس.

وأكد بالمناسبة على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود في مواجهة الأزمات الخارجية، وعلى الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب إبراز فرص الاستثمار المتاحة، خاصة عبر أدوات التمويل السيادي في الأسواق الدولية.

من جهتهم، عبّر المستثمرون عن اهتمام ملحوظ بالسوق التونسية، مشيدين بمرونة الاقتصاد الوطني واستعدادهم لدعم جهود تمويله.
تعزيز التعاون مع ليبيا والجزائر

وعلى صعيد التعاون الإقليمي، أجرى النوري مباحثات مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، تناولت سبل تعزيز التعاون الفني والمالي، لا سيما في مجالات تحديث أنظمة الدفع ونظم المعلومات، إلى جانب تطوير حلول مشتركة تواكب التحولات المالية، بما يسهم في تسهيل المبادلات التجارية ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما التقى بمحافظ بنك الجزائر محمد الأمين لبو، حيث جدد الجانبان التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، مع الاتفاق على تكثيف تبادل الزيارات واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.

توجه نحو تعميق التعاون المالي الإقليمي

وتندرج هذه اللقاءات ضمن توجه يهدف إلى تعميق التعاون بين البنوك المركزية في المنطقة، في ظل سياق دولي يتسم بتزايد التحديات الاقتصادية والمالية، بما يعزز فرص التنسيق الإقليمي ويدعم استقرار الاقتصادات الوطنية.
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
