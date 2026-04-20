تنظيم الهاكاتون البلدي 2026 تحت شعار "50 عام ... 50 ابتكار" يوم 22 أفريل الجاري

تنظم، الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، مسابقة "الهاكاتون البلدي 2026" تحت شعار "50 عام...50 ابتكار"، وذلك يوم الاربعاء 22 أفريل 2026 بالعاصمة.ويهدف هذا الهاكاتون الى مزيد إدماج الطلبة والباحثين بالجامعات التونسية في مسار تطوير العمل البلدي عبر تقديم أفكار وحلول مبتكرة وحديثة يمكن للبلديات الاستفادة منها.ويتمثل في مسابقة موجهة لكافة الطلبة بالجامعات التونسية تشمل عديد المجالات على غرار التصرف الحضري والمجالي والتصرف المندمج في النفايات والتأقلم مع التغيرات المناخية والتصرف المالي والإداريالى جانب التراث والثقافة والشباب.وسيتولى فريق الجامعة رفقة ثلة من أفضل الخبراء تأطير هذه المقترحات وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالبلديات التونسية.وتسعى الجامعة الوطنية للبلديات التونسية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز انفتاحها على محيطها خاصة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.