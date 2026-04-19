Babnet   Latest update 23:13 Tunis

عمادة الأطباء توضح: كل شبهة تقصير تخضع للتقييم والمساءلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67874f114ddf65.64859805_ejlngpihqmkfo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Avril 2026 - 22:58 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أفادت عمادة الأطباء التونسيين، في بلاغ لها اليوم الاحد، بأن أي شبهة تقصير في التعامل مع الحالات الطبية يتم التعاطي معها عبر مسارات تقييم ومساءلة معتمدة، تكفل إنصاف المرضى وتحفظ في الآن ذاته كرامة الإطارات الصحية، مبرزة أن المنظومة الصحية تواصل، رغم الإكراهات، تأمين عدد كبير من التدخلات الطبية الناجحة يوميًا بفضل كفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية.

   ويأتي هذا التوضيح في سياق ما تشهده بعض الحالات الطبية من تداول واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يرافق ذلك من تفاعل متزايد في الرأي العام، دفع بالعمادة إلى تقديم جملة من التوضيحات بشأن كيفية التعامل مع مثل هذه الملفات.


ودعت العمادة، في هذا الإطار، إلى تعزيز الثقافة الصحية لدى المواطنين، وتشجيع مقاربات إعلامية تستند إلى المعلومة العلمية الدقيقة والمتوازنة، بما يحدّ من التأويلات غير الدقيقة ويساهم في ترسيخ فهم أوضح للقضايا الصحية.


كما جددت تمسكها بضمان حق المواطن في النفاذ إلى معلومة صحية موثوقة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على علاقة الثقة بين المريض والطبيب، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في إنجاح مسار العلاج وتحقيق أفضل شروط السلامة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327737

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet29°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-14
29°-16
28°-16
23°-15
24°-14
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>