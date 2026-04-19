قفصة: افتتاح فعاليات الإحتفال بشهر التراث في دورته ال35

افتتحت، أمس السبت بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة، فعاليات الاحتفال بشهر التراث في دورته الخامسة والثلاثين، تحت شعار "التراث وفن العمارة"، ليتواصل إلى غاية 18 ماي المقبل.وأفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة، حسين الأحول، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن افتتاح التظاهرة كان من خلال معرض للصناعات التقليدية، من تنظيم جمعية النساء الحرفيات بقفصة بالشراكة مع المندوبية الجهوية، بمشاركة 40 عارضة من مختلف معتمديات الولاية، إضافة إلى 5 عارضات من ولايات أخرى.وبيّن أن المعرض تضمن عرض نماذج من اللباس التقليدي القفصي والكليم القفصي والبخنوق البوسعدي والحرام، إلى جانب جملة من المنتجات الحرفية الأخرى التي تعكس ثراء الموروث المحلي.وأضاف المصدر ذاته ، أن برنامج هذه الدورة يتسم بالثراء والتنوع، حيث يشمل تنظيم ورشات وندوات علمية حول التزويق الداخلي وعلاقته بالفن المعماري، إلى جانب برمجة يوم للأكلة التقليدية وآخر مخصص "للكليم القفصي"، يتضمن ورشة حول مراحل صناعته ومداخلة علمية بعنوان "الكليم القفصي كتتمة لجمالية المعمار".كما يتضمن البرنامج تنظيم معرض للحنة والحرقوس، وورشة تطريز موجهة للفتيات، فضلا عن مداخلات علمية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار حملة "رد بالك"، في شكل ومضات تحسيسية.وأشار حسين الأحول، إلى أن الاحتفال بشهر التراث يمثل مناسبة للتعريف بالمخزون الثقافي والحرفي الذي تزخر به الجهة، والعمل على تثمينه والترويج له.