قبلي: انطلاق فعاليات الاحتفال بشهر التراث

افتتحت صباح يوم السبت بالمركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي الفعاليات الجهوية للاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "التراث وفن العمارة"، وذلك عبر تنظيم كرنفال انطلق من امام هذه المؤسسة الثقافية ليصل الى مفترق الشعلة وسط المدينة بمشاركة الدمى العملاقة والفرق الشعبية والفلكلورية، وفق ما أكدته مديرة هذا المركب منيرة قدور لـ"وات".وأوضحت المصدر ذاته، ان فعاليات اليوم الأول للاحتفال بشهر التراث تتواصل عشية اليوم عبر تقديم محاضرة حول المعمار الإسلامي بالجهة "المسجد القديم بمنطقة ببازمة من معتمدية قبلي الجنوبية كمثال"، مشيرة الى ان الاحتفالات الجهوية تتضمن عدة محطات ثقافية ترمي جميعها لتجسيد الشعار الوطني لهذا الشهر عبر ابراز الخصوصية المعمارية لكل منطقة من مناطق الجمهورية، حيث سيتم على مستوى جهوي التنقل بين عدة مناطق تراثية معروفة على غرار مدينة قبلي القديمة وقرية تلمين من اجل التقاط الصور الفوتغرافية للطابع المعماري التقليدي لهذه المناطق واستغلالها لتنظيم معرض يزين جدران المركب الثقافي ابن الهيثم في اليوم الختامي من الاحتفالات الجهوية بشهر التراث.كما اشارت منيرة قدور الى انه سيتم في الاطار نفسه، تصوير فيلم وثائقي يلخص كافة المحطات والأنشطة الاحتفالية بشهر التراث علاوة على تنظيم سلسلة من الورشات على غرار ورشة صناعة مدينة تراثية تحت عنوان أبواب مدينة قبلي القديمة "مدينة من تراثنا" إضافة الى ورشة الفسيفساء وورشة الفنون والحرف وورشة صناعة الطائرة الهوائية الى جانب تقديم عدد من العروض المسرحية ومنها مسرحية ذنوب ومسرحية حتى مطلع الفجر.يشار الى ان الاحتفالات الجهوية بشهر التراث تتضمن حوالي 44 نشاطا موزعا بين 12 مؤسسة عمل ثقافي بمختلف معتمديات الولاية، وفق ما أكده رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية محمد الانور حامد، لـ"وات" الذي أشار الى انه سيتم التركيز في هذه الأنشطة على الزيارات الاستكشافية لمزيد ابراز فن العمارة وذلك عبر التنقل الى 15 موقع ومعلم اثري داخل ولاية قبلي وخارجها فضلا عن تقديم 5 محاضرات وتنظيم ندوة وطنية حول موضوع التراث وفن العمارة يوم 9 ماي المقبل الى جانب تنظيم 5 معارض للتراث المادي واللامادي مع تنظيم 3 أنشطة رقمية توظف التكنولوجيات الحديثة للتعريف بموضوع شهر التراث فضلا عن تنظيم مسابقة في الصورة وزيارات افتراضية للمتاحف بمختلف مناطق الجمهورية فضلا عن سلسلة من الورشات وتقديم 3 عروض موسيقية و2 عروض مسرحية و5 أنشطة متنوعة.ولفت المصدر ذاته الى ان اهم الأنشطة المبرمجة خلال هذا الشهر تشمل أساسا الكرنفال الافتتاحي من تنظيم المركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي المدينة في حين اختارت مدينة دوز تنظيم خيمة تراثية تحت شعار تراثنا في خيمتنا تتضمن عدة ورشات على غرار ورشة البلغة المرزوقية وورشة القولبة بينما تنظم المكتبة العمومية بجمنة من من معتمدية قبلي الجنوبية معرضا للكتب حول المعالم والمواقع التراثية بتونس لتنظم دار الثقافة ابن رشيق بالفوار مسابقة احسن صورة فوتغرافية تراثية في حين تنظم دار الثقافة ابن خلدون بسوق الاحد عرض الحكواتي لصالح الصويعي ومعرض مصغر حول وسائل البناء المستعملة قديما بمنطقة نفزاوة لتتالى الفقرات بمختلف هذه المؤسسات وغيرها طيلة هذا الشهر.