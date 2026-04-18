المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تنمو بـ11 بالمائة سنة 2025 و الشراكة الاقتصادية تتعزز خلال معرض طرابلس الدولي

Credits غرفة التجارة والصناعة والزراعة/هلال العاصمة
سجّلت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا خلال سنة 2025 نموًا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2024، لتبلغ قيمتها نحو 2892 مليون دينار، منها 2469 مليون دينار صادرات تونسية نحو السوق الليبية، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.

هيمنة الصناعات الميكانيكية والكهربائية

وتصدّر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية قائمة الصادرات بنسبة 37.2 بالمائة، يليه قطاع الصناعات المختلفة بنسبة 35.5 بالمائة، ثم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 27.3 بالمائة.

وشملت أبرز المنتجات المصدّرة الإسمنت البورتلاندي، وأجزاء آلات المسح والحفر، والمناديل والحفاظات، إلى جانب مستحضرات علف الحيوان وزيت الذرة ومشتقاته.


مشاركة تونس في معرض طرابلس الدولي

في سياق متصل، تشارك تونس في الدورة الثانية والخمسين لمعرض طرابلس الدولي، المنعقد من 16 إلى 21 أفريل 2026، من خلال جناح وطني تحت شعار “صُنع في تونس”، بتنظيم من مركز النهوض بالصادرات وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس والممثلية التجارية بالعاصمة الليبية.

اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

وشهدت التظاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي من الجانب التونسي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن من الجانب الليبي، بهدف دعم التعاون وتطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات.

كما تم توقيع مذكرة توأمة بين غرفة التجارة والصناعة ببنزرت وغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة، استكمالًا لاتفاق سابق أُبرم سنة 2022، بما يساهم في تنشيط مناخ الأعمال بين الجانبين.

لقاءات مهنية وفرص استثمار

وتخللت المشاركة تنظيم لقاءات مهنية تونسية-ليبية، بإشراف البعثة الدبلوماسية التونسية، مثلت فرصة لتعزيز التواصل واستكشاف آفاق شراكة أوسع بين رجال الأعمال في البلدين.

مشاركة دولية واسعة

وتتميّز دورة هذا العام بمشاركة أكثر من 15 دولة ونحو 400 شركة محلية وأجنبية، إلى جانب أجنحة وطنية لعدد من البلدان، من بينها مصر وإيطاليا وإندونيسيا.

وقد برزت تونس من خلال جناح وطني يضم 9 شركات مصدّرة تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والمكمّلات الغذائية والمواد الخزفية والخدمات، إلى جانب حضور مؤسساتي لغرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي والمجمع المهني المشترك للغلال.
