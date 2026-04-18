المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تنمو بـ11 بالمائة سنة 2025 و الشراكة الاقتصادية تتعزز خلال معرض طرابلس الدولي

سجّلت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا خلال سنة 2025 نموًا بنسبةمقارنة بسنة 2024، لتبلغ قيمتها نحو، منهانحو السوق الليبية، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.وتصدّر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية قائمة الصادرات بنسبة، يليه قطاع الصناعات المختلفة بنسبة، ثم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبةوشملت أبرز المنتجات المصدّرة الإسمنت البورتلاندي، وأجزاء آلات المسح والحفر، والمناديل والحفاظات، إلى جانب مستحضرات علف الحيوان وزيت الذرة ومشتقاته.في سياق متصل، تشارك تونس في الدورة الثانية والخمسين لمعرض طرابلس الدولي، المنعقد من 16 إلى 21 أفريل 2026، من خلال جناح وطني تحت شعار، بتنظيم من مركز النهوض بالصادرات وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس والممثلية التجارية بالعاصمة الليبية.وشهدت التظاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي من الجانب التونسي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن من الجانب الليبي، بهدف دعم التعاون وتطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات.كما تم توقيع مذكرة توأمة بين غرفة التجارة والصناعة ببنزرت وغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة، استكمالًا لاتفاق سابق أُبرم سنة 2022، بما يساهم في تنشيط مناخ الأعمال بين الجانبين.وتخللت المشاركة تنظيم لقاءات مهنية تونسية-ليبية، بإشراف البعثة الدبلوماسية التونسية، مثلت فرصة لتعزيز التواصل واستكشاف آفاق شراكة أوسع بين رجال الأعمال في البلدين.وتتميّز دورة هذا العام بمشاركة أكثر منونحومحلية وأجنبية، إلى جانب أجنحة وطنية لعدد من البلدان، من بينها مصر وإيطاليا وإندونيسيا.وقد برزت تونس من خلال جناح وطني يضمتنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والمكمّلات الغذائية والمواد الخزفية والخدمات، إلى جانب حضور مؤسساتي لغرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي والمجمع المهني المشترك للغلال.