الرابطة الثانية: نتائج الدفعة الأولى وترتيب المجموعة الأولى

Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 17:24
      
دارت مساء السبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي أسفرت عن تغييرات محدودة في ترتيب المجموعة الأولى، في انتظار استكمال بقية المواجهات.

نتائج المجموعة الأولى (الدفعة الأولى)

* جمعية مقرين – مكارم المهدية: 0-0
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – المحيط القرقني: 0-4
* الهلال الشابي – سبورتينغ بن عروس: 1-0

* سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد بوسالم: 1-0

الترتيب (المجموعة الأولى)

* أمل حمام سوسة: 48 نقطة (22 مباراة)
* نادي حمام الأنف: 43 نقطة (22)
* اتحاد تطاوين: 42 نقطة (22)
* سكك الحديد الصفاقسي: 39 نقطة (23)
* هلال مساكن: 30 نقطة (22)
* سبورتينغ بن عروس: 30 نقطة (23)
* مكارم المهدية: 28 نقطة (23)
* جمعية مقرين: 27 نقطة (23)
* محيط قرقنة: 27 نقطة (23)
* هلال الشابة: 27 نقطة (23)
* بعث بوحجلة: 26 نقطة (22)
* اتحاد بوسالم: 23 نقطة (23)
* كوكب عقارب: 21 نقطة (22)
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 14 نقطة (23)

بقية البرنامج (المجموعة الأولى)

* الثلاثاء 21 أفريل: كوكب عقارب – بعث بوحجلة
* الأربعاء 22 أفريل:

* اتحاد تطاوين – نادي حمام الأنف
* هلال مساكن – أمل حمام سوسة

برنامج و ترتيب المجموعة الثانية

تُستكمل مباريات المجموعة الثانية يوم الأحد 19 أفريل، على أن تُستأنف بقية اللقاءات يوم الأربعاء 22 أفريل.

الترتيب الحالي:

* الملعب القابسي: 47 نقطة
* تقدم ساقية الداير: 46 نقطة
* مستقبل القصرين: 43 نقطة
* النادي القربي: 30 نقطة
* اتحاد قصور الساف: 29 نقطة
* جندوبة الرياضية: 29 نقطة
* أمل بوشمة: 28 نقطة
* هلال الرديف: 28 نقطة
* جمعية أريانة: 27 نقطة
* قوافل قفصة: 27 نقطة
* القلعة الرياضية: 26 نقطة
* سبورتينغ المكنين: 22 نقطة
* نسر جلمة: 22 نقطة
* أولمبيك سيدي بوزيد: 14 نقطة
