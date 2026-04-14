الرابطة الثانية: لجنة الاستئناف تقبل طعن الملعب القابسي وتقر هزيمة جمعية أريانة جزائيًا

هزيمة جزائية وتعديل في النقاط



الترتيب الجديد (المجموعة الثانية)



أعلن، الناشط ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الثانية)، أنقررتوكان مكتب الرابطة قد أقرّ في وقت سابقالمتعلق بالوضعية القانونية للاعب، قبل أن تقر لجنة الاستئناف نقض هذا القرار.وأوضح الملعب القابسي، عبر صفحته الرسمية، أن اللجنة قررتومنح، رغم أن المباراة كانت قد انتهت ميدانيًا بفوز الجمعية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.الترتيب — ن — لتقدم ساقية الداير — 46 — 22الملعب القابسي — 45 — 22مستقبل القصرين — 43 — 22النادي القربي — 30 — 22اتحاد قصور الساف — 29 — 22جندوبة الرياضية — 29 — 22أمل بوشمة — 28 — 22هلال الرديف — 28 — 22جمعية أريانة — 27 — 22قوافل قفصة — 27 — 22القلعة الرياضية — 26 — 22سبورتينغ المكنين — 23 — 22نسر جلمة — 22 — 22أولمبيك سيدي بوزيد — 14 — 22