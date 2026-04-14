الرابطة الثانية: لجنة الاستئناف تقبل طعن الملعب القابسي وتقر هزيمة جمعية أريانة جزائيًا

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 17:28
      
أعلن الملعب القابسي، الناشط ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الثانية)، أن لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت قبول الطعن المقدم ضد قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم.

وكان مكتب الرابطة قد أقرّ في وقت سابق رفض اعتراض الملعب القابسي المتعلق بالوضعية القانونية للاعب جمعية أريانة محمد أمين بن ناصر، قبل أن تقر لجنة الاستئناف نقض هذا القرار.


هزيمة جزائية وتعديل في النقاط

وأوضح الملعب القابسي، عبر صفحته الرسمية، أن اللجنة قررت هزم جمعية أريانة جزائيًا ومنح نقاط الفوز لفريقه، رغم أن المباراة كانت قد انتهت ميدانيًا بفوز الجمعية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.


الترتيب الجديد (المجموعة الثانية)

الترتيب — ن — ل

تقدم ساقية الداير — 46 — 22
الملعب القابسي — 45 — 22
مستقبل القصرين — 43 — 22
النادي القربي — 30 — 22
اتحاد قصور الساف — 29 — 22
جندوبة الرياضية — 29 — 22
أمل بوشمة — 28 — 22
هلال الرديف — 28 — 22
جمعية أريانة — 27 — 22
قوافل قفصة — 27 — 22
القلعة الرياضية — 26 — 22
سبورتينغ المكنين — 23 — 22
نسر جلمة — 22 — 22
أولمبيك سيدي بوزيد — 14 — 22
