وزارة المالية: الانخراط في منظومة آلات التسجيل الجبائية يجنب المطاعم والمقاهي العقوبات الجبائية الجزائية

أكدت وزارة المالية أن الالتزام بالانخراط في منظومة آلات التسجيل الجبائية يجنب المهنيين المعنيين العقوبات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، حيث دعت أصحاب المطاعم السياحية المصنفة وقاعات الشاي وأصحاب المقاهي من الصنفين الثاني والثالث الذين ينشطون في شكل ذوات معنوية إلى ضرورة الإسراع بتسوية وضعيتهم.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية الانخراط تتم بصفة رقمية بالكامل وعن بعد، وذلك عبر التنسيق مع المزودين المعتمدين لآلات التسجيل المدرجين بالموقع الإلكتروني المخصص للجباية، بهدف ملاءمة الأجهزة الحالية مع معايير المطابقة أو اقتناء معدات جديدة متوافقة. 

كما شددت الوزارة على أهمية استكمال كافة الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع المصالح المختصة لضمان الامتثال الكامل للمنظومة الجديدة، واضعة على ذمة العموم أرقام مركز الإرشاد الجبائي وخلية المصادقة للإجابة على كافة الاستفسارات القانونية والتقنية.
