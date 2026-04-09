تنظيم حملة نظافة بشاطئ مدينة طبرقة بمشاركة 79 شخصا من جنسيات مختلفة

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 18:38
      
تم، الخميس، تنظيم حملة نظافة، بشاطئ مدينة طبرقة، بمشاركة الجامعة الوطنية للسيارات، وذلك على هامش فعاليات رالي الياسمين النسائي.

وانطلق الرالي من منطقة بني مطير في اتجاه قمرت، مرورًا بكل من سجنان وماطر والقلعة، بمشاركة 36 سيارة و79 مشاركا من جنسيات مختلفة، من بينها تونسية وجزائرية وفرنسية وكندية إيطالية وسويسرية وبرتغالية.


وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، في إطار الأنشطة البيئية المواكبة للتظاهرات الرياضية ودعم المجهودات الرامية إلى المحافظة على نظافة الشريط الساحلي وتعزيز الوعي البيئي لدى المشاركين.
