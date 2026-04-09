القصرين: الحالة الصحية لمواطنين أصيبا بشظايا لغم أرضي بحاسي الفريد مستقرة (المدير الجهوي للصحة)

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، بأن الحالة الصحيّة لمواطنين اثنين أُصيبا بشظايا لغم أرضي انفجر، صباح اليوم الخميس، بمنطقة عين سيدي محمود الجبلية التابعة لمعتمدية حاسي الفريد، مستقرة ولا تكتسي خطورة كبيرة.وأوضح الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحادثة جدّت أثناء رعي المصابيْن لأغنامهما، حيث انفجر اللغم تحت دابة كانا يستعملانها، ما أسفر عن إصابتهما بشظايا، مضيفا أنّ أحد المصابين تعرّض لإصابة على مستوى الساق، فيما أصيب الثاني على مستوى الكتف.وبيّن المصدر ذاته أنّه تم نقل كلا المصابين، وهما من مواليد سنتي 1973 و1978، على جناح السرعة إلى قسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، قبل إيوائهما بقسم جراحة العظام بذات المؤسسة الصحية، مؤكدا أنهما يخضعان حالياً للمراقبة الطبية وحالتهما مستقرة.