المهدية: إيقاف 8 أشخاص يشتبه في تورطّهم في جريمة قتل وتكوين وفاق من أجل التنقيب على الآثار

كشف الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بالمهدية، وليد الشطبري، اليوم الخميس، عن إيقاف 8 أشخاص يشتبه في تورطهم في جريمة قتل عمد وتكوين وفاق من أجل التنقيب عن الآثار، مع تواصل الأبحاث في هذا الموضوع الذي تعهدت به النيابة العمومية وأوكلت للضابطة العدلية بالمهدية مهمة البحث التحقيقي فيه.وأضاف الشطبري، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأبحاث انطلقت عند تلقي النيابة العموميّة إعلاما من أحد المستشفيات بالجهة يفيد بوجود جثّة بقسم الاستعجالي وضعها أشخاص مجهولون وغادروا، وبتكثيف الأبحاث تبيّن أن الحادثة لها علاقة بعملية تنقيب عن الآثار وتم، مبدئيا، ايقاف 8 أشخاص بتهمة القتل العمد وتكوين وفاق من أجل التنقيب عن الآثار .وأشار إلى أن عدد الموقوفين في قضية أخرى للتنقيب عن الآثار تم الإعلان عنها منذ أسبوعين، ارتفع إلى 16 شخصا، من بينهم إطار سام في الوظيفة العمومية وعونا أمن أحدهما مباشر والآخر متقاعد، كما تم في ذات الإطار حجز قطع نقدية يشتبه في أنها أثرية ومعدات تنقيب ومبلغ من العملات الأجنبية.ووجهت النيابة العمومية للموقوفين في هذا الملف الذي تعهدت به الفرقة الثانية لمقاومة الإجرام ببن عروس، تهمة تكوين وفاق من أجل التنقيب عن الآثار علاوة على شبهة غسيل الأموال.