جندوبة: الظروف المناخيّة تتسبّب في غلق مؤقت لبوابة الوافدين بمعبر ببّوش في انتظار انطلاق أشغال إعادة التهيئة

تسبّبت الامطار التي شهدتها ولاية جندوبة في موفى شهر مارس المنقضي ومطلع شهر أفريل الجاري في انزلاق أرضي على مستوى المعبر الحدودي ببّوش من معتمدية عين دراهم، استوجب غلق بوابة الوافدين من الجزائر بشكل مؤقت توقيا من توسع دائرة الانزلاق وتعويضها ببوابة الخروج في انتظار استكمال الإجراءات وانطلاق اشغال إعادة التهيئة، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان وليد المجاري لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.وفي سياق متّصل تتواصل اشغال إصلاح الانزلاق الارضي الذي جد منذ مدة ليست بالقصيرة امام مقر فرقتي الحرس الديواني والحرس الحدودي القريب من ذات المعبر.وكان المدير العام للجسور والطرقات خالد الاطرش قد عاين مساء يوم امس الأربعاء الانزلاق بحثا عن الحلول البديلة التي تضمن استمرار حركة الدخول والخروج من والى الجزائر، واعداد الدراسات المستوجبة لاصلاح الانزلاق الحاصل، وعدد من الانزلاقات المماثلة التي عرفتها الجهة خلال الفترة الشتوية المنقضية.ويعدّ المعبر الحدودي بببّوش الذي يبعد نحو 10 كلم على مدينة عين دراهم من ولاية جندوبة ثاني اكبر المعابر الحدودية من حيث عدد الوافدين بعد ملولة، وـكبر المعابر التجارية بالجهة وبقية الحدود التونسية الجزائرية.