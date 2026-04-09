الدورة ال18 لصالون البناء الايكولوجي والابتكار يومي 21 و22 افريل 2026 بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس

يحتضن المركز الدولي للمعارض بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس العاصمة ( UTICA )الدورة ال18 لصالون البناء الايكولوجي والابتكار وذلك يومي 21 و22 أفريل الجاريويعد هذا المعرض حداث فريدا من نوعه لرسم ملامح مستقبل البناء الايكولوجي والمستدام في تونس ومنصة استراتيجية لتطوير الاعمال وبناء شبكة علاقات ثريةويشارك في هذا الحدث صناع القرار في القطاع العام وعدد من المستثمرين والمبتكرين العقاريين وشركات الهندسة والمختصين في مجال العقاراتويهدف المعرض الى اكتشاف احدث الابتكارات والاتجاهات الحديثة في البناء المستدام وتحديد المشاريع الناشئة وفرص الاستثمار وبناء شراكات استرتيجيةويتضمن البرنامج ورشات عمل وندوات تفاعلية يؤمنها مختصون في المجال لتبادل الأفكار مع رواد الصناعة حول تسريع التحول الايكولوجي في قطاع البناء وتعزيز تطوير مشاريع تُحقق التوازن بين الجودة الاستدامة والتكلفة