الدورة ال18 لصالون البناء الايكولوجي والابتكار يومي 21 و22 افريل 2026 بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس
يحتضن المركز الدولي للمعارض بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس العاصمة ( UTICA )الدورة ال18 لصالون البناء الايكولوجي والابتكار وذلك يومي 21 و22 أفريل الجاري
ويعد هذا المعرض حداث فريدا من نوعه لرسم ملامح مستقبل البناء الايكولوجي والمستدام في تونس ومنصة استراتيجية لتطوير الاعمال وبناء شبكة علاقات ثرية
ويشارك في هذا الحدث صناع القرار في القطاع العام وعدد من المستثمرين والمبتكرين العقاريين وشركات الهندسة والمختصين في مجال العقارات
ويهدف المعرض الى اكتشاف احدث الابتكارات والاتجاهات الحديثة في البناء المستدام وتحديد المشاريع الناشئة وفرص الاستثمار وبناء شراكات استرتيجية
ويتضمن البرنامج ورشات عمل وندوات تفاعلية يؤمنها مختصون في المجال لتبادل الأفكار مع رواد الصناعة حول تسريع التحول الايكولوجي في قطاع البناء وتعزيز تطوير مشاريع تُحقق التوازن بين الجودة الاستدامة والتكلفة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327143