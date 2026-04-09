انطلاق النسخة الثانية للمسابقة الوطنية للروبوتيك

شارك اليوم الخميس بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس، 120 طفلا وشابا في المسابقة الوطنية للروبوتيك في نسختها الثانية ببادرة من المنظمة الوطنية للطفولة التونسية (المصائف والجولات).وأفاد ممثل عن المنظمة الوطنية للطفولة "المصائف والجولات" بلال شعباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن هذه المسابقة تتضمن 5 أصناف على غرار سباق حواجز وعراقيل للأطفال دون 18 سنة وسباق حواجز وعراقيل للشباب أكثر من 18 سنة اضافة الى صراع السومو للروبوتات وسباق المتاهة وسباق كرة القدم.ولفت بلال شعباني الى أن الروبوتيك أصبح معروفا لدى الناشئة ويتميز بتنوع مجالاته ابتداء من التصميم والابتكار والتركيب الى الإعلامية والميكانيك.من جهته ذكر رئيس المنظمة الوطنية للطفولة التونسية "المصائف والجولات" حافظ سليماني بالمناسبة أن هذه المسابقة تهدف الى تنمية المهارات لدى المشاركين واستقطاب الاطفال وحمايتهم من مخاطر التكنولوجيا وتشجيع الناشئة والشباب على النشاط في هذا المجال الواعد مضيفا أن المنظمة ترمي الى استهداف أكثر شرائح المجتمع عبر الأنشطة التوعوية والتربوية والتضامنية والترفيهية.يذكر، أن المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات تأسست في 21 ماي 1948 وهي منظمة تربوية تونسية عريقة تُعنى بالطفولة والشباب، وتهدف إلى الإحاطة بالأطفال والشباب خارج الأوقات المدرسية من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية.