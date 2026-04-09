وزير السياحة: السياحة التونسية في نسق تصاعدي والوجهة التونسية تعزز حضورها في المنصات الرقمية

اكد وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية عشية يوم الاربعاء لدى إشرافه على أعمال المجلس الجهوي للسياحة بولاية نابل، أن السياحة التونسية تتقدم بنسق تصاعديوأبرز أن الوجهة التونسية ما فتئت تعزز حضورها في المنصات الرقمية وتواصل عملها على تنويع الأسواق خاصة من خلال استضافتها في الفترة الأخيرة لعديد الوفود من الصحفيين والقنوات التلفزية والمؤثرين من الصين وروسيا والجزائر وليبيا.وبين أن السياحة التونسية المصنفة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية الصينية تعمل على تحقيق طموح الجودة الشاملة في القطاع السياحي وهو ما يستدعي إحكام الاستعداد للموسم السياحي الجديد وتعزيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين لمزيد تحسين جودة الخدمات وتطوير مؤشرات جودة البيئة والمحيط وإيلاء عناية خاصة للنظافة فضلا عن العمل على تطوير مبادرات تثمين ما تزخر به الجهات التونسية ومن بينها ولاية نابل من مكامن طبيعية وبيئية وثقافية ومن تميز لصناعتها التقليدية التي تشكل رافدا هاما للتنمية على المستوى المحلي والجهوي والوطني."آفاق واعدة لتطوير قربص الى قطب للسياحة الاستشفائية والايكولوجية"سبقت أعمال المجلس الجهوي للسياحة بزيارة عمل أداها وزير السياحة والصناعات التقليدية الى معتمدية الهوارية وخاصة إلى مغاور الهوارية المغلقة أمام الزوار منذ سنة 2010 وتم الإعلان عن قرب إعادة فتح المغاور" وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بنابل الحمامات وحيد بن فرج لوكالة "وات".الزيارة الميدانية خصص جانب هام منها لزيارة مدينة قربص حيث تعرف وزير السياحية والصناعات التقليدية على أبرز مقترحات الدراسة التي أعدتها اللجنة الجهوية للاستثمار بولاية نابل حول آفاق تطوير قربص إلى قطب للسياحية الاستشفائية والايكولوجية يقوم على تثمين عيونها الدافئة (6 عيون) وطبيعتها المتميزة التي تجمع بين الجبل والغابة والبحر.وتقترح الدراسة بالخصوص خلق مسلك ثقافي ايكولوجي من الموقع الاثري سيدي الرايس وصولا إلى عيون المياه المعدنية الدافئة ومسلك سياحي وغابي يثمن الطبيعة الغابية بالمنطقة ومسلك بحري من مرفأ سيدي الرايس وصولا الى عيون قربص في إطار زيارات ترفيهية واستطلاعية في ظل توفر عديد طلبات الاستثمار في فتح خطوط بحرية ترفيهية.وأبرزت الدراسة ضرورة العمل على تهيئة عيون المياه وتطوير فضاءاتها في شكل مسطبات ومقاعد جلوس لتوفير كل أسباب الراحة للزوار فضلا عن اقتراح إحداث متحف للمياه المعدنية.واقترحت التوجه نحو أنماط السياحة البديلة وأنماط الإيوء الجديدة خاصة الاستضافات العائلية والإقامات الريفية التي تثمن المخزون الطبيعي للمنطقة، بالإضافة إلى اقتراح بعث أنشطة ترفيهية تراعي تضاريس المنطقة ومن بينها التسلق وأنشطة المشي ورياضات الغوص البحري.وذهبت الدراسة إلى اقتراح إنجاز مشاريع على المدى المتوسط والبعيد تشمل بالخصوص بعث مركب رياضي بمواصفات عالمية وملعب صولجان ونزل سياحيةوأبرزت والية نابل هناء شوشاني في الإطار ذاته، أن مقترحات دراسة تطوير قربص تهدف بالخصوص إلى تثمين ما تزخر به المنطقة من مخزون طبيعي متميز وعيون مياه معدنية استشفائية وفي إطار العمل على تنويع المنتوج السياحي بالجهة وعملا على الاستعداد المسبق لتثمين الاستثمارات الكبيرة التي رصدت لإنجاز الطريق الجهوية الجديدة 128 من عين أقطر إلى قربص والمتوقع استكمالها خلال سنة.ونأتي مقترحات الدراسة الجهوية بالتوازي مع تواصل إنجاز ديوان المياه المعدنية لعملية تحيين دراسة تهيئة مشروع قربص الكبرى والتي ستنطلق بإنجاز قريب للتحقيق العقاري والذي سيمكن من حل الإشكاليات العقارية ومن وضع تصور لتطوير قربص وفق نظرة تقوم على تعزيز أبعادها الإيكولوجية وتثمين أبعادها الأثرية والتاريخية وعبر إنجاز مشاريع مندمجة هدفها تطوير قربص الى "مدينة استشفائية بامتياز" قادرة على جلب الاستثمارات.وتم التأكيد في إطار هذه الزيارة على ضرورة التعجيل بحل الإشكاليات التي تواجهها مدينة قربص والمرتبطة بتعطل إعادة تهيئة المحطة الاستشفائية وبإيجاد حلول لإعادة فتح النزل بالمنطقة بعد تسوية وضعياتها القانونية.وأشار المندوب الجهوي للسياحية نابل الحمامات وحيد بن فرج في تصريح لوكالة "وات" ، إلى أن زيارة وزير السياحية والصناعات التقليدية الى ولاية نابل تتنزل في اطار متابعة الاستعدادات للموسم السياحي الجديد والسعي لإدراج شمال ولاية نابل الذي يزخر بمقومات طبيعية وثقافية وبيئية من أعلى طراز والعمل على إدراجه في المسلك السياحي، فضلا عن العمل على تعزيز المؤشرات التي حققتها السياحة بجهة نابل الحمامات والعمل تنويع المنتوج السياحي بعد أن استقبلت المنطقة وفدا من الصحفيين والمؤثرين الصينيين الذين زاروا المنطقة وعبروا عن إعجابهم الكبير بطبيعتها وبثراء مخزونها الأثري والإيكولوجي .وأبرز المندوب الجهوي للسياحة بتونس الجنوبية زغوان صالح قسام من جهته ، إلى أن زيارة وزير السياحة والصناعات التقليدية الى ولاية نابل والتي انطلقت بزيارة مدينة قربص كانت فرصة لعرض مخرجات الدراسة الجهوية للجنة الاستثمار والهادفة إلى تثمين مكامن التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها بفضل طبيعتها الخلابة التي تجمع بين البحر والغابة والجبل وما تنعم به من عيون معدنية تشكل ركيزة هامة للاستشفاء بالمياه الدافئة قادرة على تعزيز السياحة الداخلية والخارجية.