بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج
تدور يوم السبت 11 أفريل الجاري، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر، مباريات الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:
* قاعة القرجاني
النادي الافريقي – النجم الساحلي
* قاعة الزواوي
الترجي الرياضي التونسي – سبورتينغ المكنين
* قاعة الشيحية
نادي ساقية الزيت – نادي كرة اليد بجمال
وتندرج هذه الجولة ضمن المرحلة الحاسمة التي ستحدد ملامح التتويج بلقب البطولة.
