بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج

تدور يوم السبت 11 أفريل الجاري، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر، مباريات الجولة الثامنة من منافسات، وفق البرنامج التالي:النادي الافريقي – النجم الساحليالترجي الرياضي التونسي – سبورتينغ المكنيننادي ساقية الزيت – نادي كرة اليد بجمالوتندرج هذه الجولة ضمن المرحلة الحاسمة التي ستحدد ملامح التتويج بلقب البطولة.