بمناسبة ذكرى عيد الشهداء : الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الخميس 9 أفريل

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 13:03
      
أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجانا غدا الخميس 9 أفريل 2026 الموافق لذكرى عيد الشهداء.
ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.
وللتذكير فإن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تمنح فرصة الدخول المجاني لهذه المواقع أول كل أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، فضلا عن إتاحة الدخول مجانا كذلك أيام العطل الرسميّة.

