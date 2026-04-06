الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك

في اطار العناية بالمخزون الحضاري الوطني وتعزيز ثقافة المحافظة على التراث، تنظم وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية، يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك، وذلك يوم الخميس 09 أفريل 2026 .وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تثمين المواقع الأثرية والمحافظة عليها وترسيخ الوعي الجماعي بأهمية التراث باعتباره ركيزة من ركائز الهوية الوطنية.وينتظم هذا اليوم التوعوي بإشراف، وزارة الشؤون الثقافية، وبمساهمة عدد من مكونات المجتمع المدني.وتلعب جهود ترميم وصيانة المواقع الاثرية دورا محوريا في اعادة الحياة اليها مما يتيح للاجيال الحالية والمستقبلية فرصة التفاعل والوعي بأهمية هذه المعالم.