Babnet   Latest update 19:51 Tunis

الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e2049e8b361f6.66209352_mnhkflepqgoji.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 19:13 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في اطار العناية بالمخزون الحضاري الوطني وتعزيز ثقافة المحافظة على التراث، تنظم وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية، يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك، وذلك يوم الخميس 09 أفريل 2026 .

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تثمين المواقع الأثرية والمحافظة عليها وترسيخ الوعي الجماعي بأهمية التراث باعتباره ركيزة من ركائز الهوية الوطنية.


وينتظم هذا اليوم التوعوي بإشراف، وزارة الشؤون الثقافية، وبمساهمة عدد من مكونات المجتمع المدني.


وتلعب جهود ترميم وصيانة المواقع الاثرية دورا محوريا في اعادة الحياة اليها مما يتيح للاجيال الحالية والمستقبلية فرصة التفاعل والوعي بأهمية هذه المعالم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326960

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
26°-10
27°-13
26°-13
27°-14
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>