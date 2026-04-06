رئيس هيئة الانتخابات يشرف على مراسم أداء اليمين الخاصة بأعضاء مكاتب التحيين والتعريف بالإمضاء على التزكيات

أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين، على مراسم أداء اليمين الخاصة بأعضاء مكاتب التحيين والتعريف بالإمضاء على التزكيات.

وتم إحداث هذه المكاتب من قبل الهيئة في إطار الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، والمزمع تنظيمها يوم الأحد 28 جوان 2026، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.


وتمتد حملة تحيين التسجيل، حسب البلاغ ذاته، من 7 أفريل إلى غاية 13 ماي 2026، في حين تمتد حملة التعريف بالإمضاء على التزكيات من 7 أفريل إلى غاية 21 ماي 2026، وذلك بمكاتب التحيين والتعريف بالإمضاء بكل من مقر الإدارة الجهوية للانتخابات بتونس القصبة، ومقر معتمدية الكبارية.


وكان صدر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ الجمعة 27 مارس الماضي، الأمر عدد 42 لسنة 2026 المؤرخ في 27 مارس 2026 والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية - تونس للانتخابات التشريعية الجزئية، يوم الاحد 28 جوان 2026، وذلك تبعا لوفاة النائب بمجلس نواب الشعب، الفقيد صالح مباركي.
