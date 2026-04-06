اطلاق مشروع تنمية قدرات البريد الجيبوتي في مجال استحداث نظام الدفع عن طريق الهاتف الجوال

تم خلال اجتماع افتراضي انتظم يوم الأربعاء غرّة أفريل 2026 ، اطلاق مشروع يخص تنمية قدرات البريد الجيبوتي في مجال استحداث نظام للدفع عن طريق الهاتف الجوال بالاعتماد على كفاءات وخبرات البريد التونسي، وبتمويل مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبريد الجيبوتي.وسيتم تنفيذ هذا المشروع، وفق ما افادت الوكالة التونسية للتعاون الفني، على مدى 18 شهرا وفقا لآلية البنك الإسلامي للتنمية، تبادل المعارف والخبرات 'Reverse Linkage' .وسيتضمن إنشاء منصة للخدمات المالية بواسطة الهاتف الجوّال، مما سيساهم في تعزيز الاندماج المالي ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية جيبوتي.وشارك في الاجتماع كل من المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمّد البليدي، و رئيس قسم تبادل المعارف والخبرات بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة المنصف السوداني، والرئيس المدير العام للبريد التونسي مروان بن سليمان الى جانب ممثل عن البريد الجيبوتي.