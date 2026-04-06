وزارة التربية تقرّر الاقتصار على فرض مراقبة واحد في مادة الرياضيات خلال الثلاثي الثالث

Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 16:10
      
 أعلنت وزارة التربية عن إدخال تعديل على نظام المراقبة المستمرة في مادة الرياضيات بالمرحلتين الإعدادية والتعليم الثانوي، وذلك خلال الثلاثي الثالث من السنة الدراسية 2025/2026.

وأوضحت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى المسؤولين التربويين ومتفقدي ومدرّسي المادة، أنّ هذا القرار يأتي في إطار التخفيف من الضغط الناتج عن تواتر الاختبارات، إضافة إلى ضيق الحيز الزمني المخصص للتعلم والتقييم خلال هذه الفترة من السنة الدراسية.

وبمقتضى هذا التعديل، تقرّر الاقتصار على فرض مراقبة واحد في مادة الرياضيات خلال الثلاثي الثالث.
ودعت الوزارة مدرّسي الرياضيات إلى الاطلاع على هذا التعديل والعمل به بصفة استثنائية خلال الثلاثي الثالث من السنة الدراسية الجارية، مؤكدة أن الهدف من هذا الإجراء هو إتاحة مجال أوسع للتركيز على تنمية مهارات التلاميذ وقدراتهم.
