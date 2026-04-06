ديوان التونسيين بالخارج يعيد قريبا بث دروس العربية رقميا لتعزيز ارتباط أبناء الجالية بالهوية الوطنية

وتتكوّن هذه السلسلة من 15 درسا تراعي مختلف الفئات العمرية وتجمع بين تبسيط المفاهيم وتنويع الأنشطة التعليمية حيث تضمن تمارين تطبيقية وحوارات تفاعلية قصد تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى المتعلمين وتعزيز قدرتهم على التعبير باللغة العربية.وأشار ديوان التونسيين بالخارج إلى أن تقديم هذه الدروس سيكون بإشراف نخبة من الإطارات التربوية المختصة التي تمتلك خبرة في تدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية بالخارج من أجل تقديم محتوى تعليمي ثري ومتكيّف مع احتياجات المتعلمين.ولا يقتصر البرنامج على البعد اللغوي فحسب، بل يتجاوزه ليشكّل نافذة لتعريف الناشئة بتاريخ تونس من خلال إبراز عمق حضارتها وثراء خصوصياتها الثقافية بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة في المهجر، وفق بلاغ ديوان التونسيين بالخارج.وللإشارة ينظّم ديوان التونسيين بالخارج دورات سنوية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالخارج، بالشراكة مع معهد بورقيبة للغات الحية.كما ينظم، سنويا، بالشراكة مع وزارة التربية دروسا صيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين بالخارج في سبيل ربط الصلة بأبناء الجالية التونسية بالخارج وحرصا على ترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال الناشئة للهجرة.خميس