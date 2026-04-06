Babnet   Latest update 18:23 Tunis

ديوان التونسيين بالخارج يعيد قريبا بث دروس العربية رقميا لتعزيز ارتباط أبناء الجالية بالهوية الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f493c5112f9e5.49305474_qpjnfegihmolk.jpg>
Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 18:05
      
أعلن ديوان التونسيين بالخارج، في بلاغ له، اليوم الاثنين، عن قرب إعادة بث سلسلة متكاملة من دروس اللغة العربية لفائدة أبناء الجالية التونسية بالخارج، في إطار مزيد مواكبة التحوّل الرقمي وتعزيز جودة الخدمات التربوية عن بُعد.

وتتكوّن هذه السلسلة من 15 درسا تراعي مختلف الفئات العمرية وتجمع بين تبسيط المفاهيم وتنويع الأنشطة التعليمية حيث تضمن تمارين تطبيقية وحوارات تفاعلية قصد تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى المتعلمين وتعزيز قدرتهم على التعبير باللغة العربية.


وأشار ديوان التونسيين بالخارج إلى أن تقديم هذه الدروس سيكون بإشراف نخبة من الإطارات التربوية المختصة التي تمتلك خبرة في تدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية بالخارج من أجل تقديم محتوى تعليمي ثري ومتكيّف مع احتياجات المتعلمين.


ولا يقتصر البرنامج على البعد اللغوي فحسب، بل يتجاوزه ليشكّل نافذة لتعريف الناشئة بتاريخ تونس من خلال إبراز عمق حضارتها وثراء خصوصياتها الثقافية بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة في المهجر، وفق بلاغ ديوان التونسيين بالخارج.

وللإشارة ينظّم ديوان التونسيين بالخارج دورات سنوية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالخارج، بالشراكة مع معهد بورقيبة للغات الحية.

كما ينظم، سنويا، بالشراكة مع وزارة التربية دروسا صيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين بالخارج في سبيل ربط الصلة بأبناء الجالية التونسية بالخارج وحرصا على ترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال الناشئة للهجرة.

خميس
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326938

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
26°-10
27°-13
26°-13
27°-14
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>