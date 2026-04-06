Babnet   Latest update 15:16 Tunis

البنك المركزي: ارتفاع عائدات العملة إلى 2.1 مليار دينار وتزايد السيولة النقدية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 14:29 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلن البنك المركزي التونسي تسجيل ارتفاع في عائدات العملة المتراكمة بنسبة 6,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، لتتجاوز 2,1 مليار دينار، مقابل نحو 2 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة الإثنين.

تغطية شبه كاملة لخدمة الدين الخارجي

وبيّن البنك أن هذه العائدات مكنت من تغطية شبه كاملة لخدمات الدين الخارجي بنسبة بلغت 99 بالمائة، حيث استقرت قيمة هذه الخدمات في حدود 2,1 مليار دينار.

تحسن في السياحة واحتياطي العملة

وفي السياق ذاته، سجلت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4,5 بالمائة، لتناهز 1,5 مليار دينار خلال نفس الفترة.

كما ارتفع صافي الاحتياطي من العملة الصعبة من 23 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد) بتاريخ 3 أفريل 2025، إلى 24,5 مليار دينار حالياً، أي ما يغطي 103 أيام توريد.

ارتفاع الأوراق النقدية المتداولة

وأظهرت الإحصائيات أيضاً ارتفاعاً في حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة 17,3 بالمائة، لتتجاوز 28,2 مليار دينار مع بداية شهر أفريل الجاري، مقابل 24 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وتعكس هذه المؤشرات تطوراً في الموارد من العملة الأجنبية وتحسناً نسبياً في التوازنات المالية، مقابل تزايد في حجم السيولة النقدية المتداولة داخل الاقتصاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326935

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-9
26°-10
27°-13
26°-13
27°-14
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>