البنك المركزي: ارتفاع عائدات العملة إلى 2.1 مليار دينار وتزايد السيولة النقدية
أعلن البنك المركزي التونسي تسجيل ارتفاع في عائدات العملة المتراكمة بنسبة 6,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، لتتجاوز 2,1 مليار دينار، مقابل نحو 2 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة الإثنين.
تغطية شبه كاملة لخدمة الدين الخارجيوبيّن البنك أن هذه العائدات مكنت من تغطية شبه كاملة لخدمات الدين الخارجي بنسبة بلغت 99 بالمائة، حيث استقرت قيمة هذه الخدمات في حدود 2,1 مليار دينار.
تحسن في السياحة واحتياطي العملةوفي السياق ذاته، سجلت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4,5 بالمائة، لتناهز 1,5 مليار دينار خلال نفس الفترة.
كما ارتفع صافي الاحتياطي من العملة الصعبة من 23 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد) بتاريخ 3 أفريل 2025، إلى 24,5 مليار دينار حالياً، أي ما يغطي 103 أيام توريد.
ارتفاع الأوراق النقدية المتداولةوأظهرت الإحصائيات أيضاً ارتفاعاً في حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة 17,3 بالمائة، لتتجاوز 28,2 مليار دينار مع بداية شهر أفريل الجاري، مقابل 24 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025.
وتعكس هذه المؤشرات تطوراً في الموارد من العملة الأجنبية وتحسناً نسبياً في التوازنات المالية، مقابل تزايد في حجم السيولة النقدية المتداولة داخل الاقتصاد.
