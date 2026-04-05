الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للمرة العاشرة في تاريخه

تُوّج الاتحاد الرياضي المنستيري بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، عقب فوزه اليوم الأحد على الشبيبة القيروانية بنتيجة 78-76، في اللقاء الثالث من سلسلة الدور النهائي الذي احتضنته قاعة عزيز ميلاد بالقيروان.وأنهى فريق عاصمة الرباط سلسلة النهائي لصالحه بنتيجة ثلاثة انتصارات دون مقابل (3-0)، بعد أن كان قد فاز في:* المباراة الأولى: 78-75* المباراة الثانية: 71-69قبل أن يؤكد تفوقه في المباراة الثالثة بفارق نقطتين فقط، في لقاء اتسم بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.وبهذا التتويج، يضيف الاتحاد المنستيري اللقب العاشر في تاريخه، بعد تتويجاته السابقة في مواسم:1998، 2000، 2005، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024، ليواصل بذلك فرض هيمنته على كرة السلة التونسية خلال السنوات الأخيرة.