Babnet   Latest update 23:13 Tunis

طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6159dce21d6bf2.93452918_jngolqmpiekfh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 04 Avril 2026 - 18:49 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن الاولمبي الباجي اليوم السبت عن توصله الى اتفاق رسمي مع المدرب طارق جراية للإشراف على الحظوظ الفنية لفريق أكابر كرة القدم، خلفا للطفي السليمي الذي تم فك الارتباط معه في وقت سابق من اليوم.
وجاء إنهاء التعاقد مع لطفي السليمي عقب هزيمة زملاء القائد محرز بالراجح أمس الجمعة بملعب الكرم امام مستقبل المرسى بنتيجة هدف دون ردّ، ليتجمّد رصيد الفريق عند 22 نقطة في المركز 13 مؤقتا.
ويعود طارق جراية لتدريب فريق اللقالق إثر تجربتين سابقتين خلال موسمي 2022-2023 و2024-2025، كما يعدّ الاولمبي الباجي المحطة التدريبية الثالثة في الرابطة المحترفة الاولى لجراية خلال الموسم الرياضي الجاري، اثر تجربتين سابقتين مع مستقبل قابس والاتحاد المنستيري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326843

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
26°-12
27°-13
26°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>