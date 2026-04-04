طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي

أعلن الاولمبي الباجي اليوم السبت عن توصله الى اتفاق رسمي مع المدرب طارق جراية للإشراف على الحظوظ الفنية لفريق أكابر كرة القدم، خلفا للطفي السليمي الذي تم فك الارتباط معه في وقت سابق من اليوم.

وجاء إنهاء التعاقد مع لطفي السليمي عقب هزيمة زملاء القائد محرز بالراجح أمس الجمعة بملعب الكرم امام مستقبل المرسى بنتيجة هدف دون ردّ، ليتجمّد رصيد الفريق عند 22 نقطة في المركز 13 مؤقتا.

ويعود طارق جراية لتدريب فريق اللقالق إثر تجربتين سابقتين خلال موسمي 2022-2023 و2024-2025، كما يعدّ الاولمبي الباجي المحطة التدريبية الثالثة في الرابطة المحترفة الاولى لجراية خلال الموسم الرياضي الجاري، اثر تجربتين سابقتين مع مستقبل قابس والاتحاد المنستيري.