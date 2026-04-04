Babnet   Latest update 23:13 Tunis

صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d14dc2bde5d4.17143919_fpomqnihegjlk.jpg>
Publié le Samedi 04 Avril 2026 - 18:42
      
أكدت الطبيية المختصة في الأمراض الجلدية عايدة خالد زغلامي، اليوم السبت، أنه لا ينبغي التعامل مع ظهور بعض التغيرات الجلدية مثل البثور أو الحبوب أو التصبغات، على أنه مجرد مشكل جمالي، بل قد يكون في عديد الحالات مؤشراً على أمراض داخلية خطيرة تستوجب التشخيص المبكر والتدخل الطبي السريع.

وأوضحت، المختصة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش إنعقاد الدورة الثانية من صالون المرضى بتونس ايام 3 و4 و5 افريل الجاري، أن الجلد يُعد مرآة لصحة الجسم، حيث يمكن أن تعكس التغيرات التي تطرأ عليه اضطرابات أعمق، مشيرة إلى أن بعض أنواع الطفح الجلدي أو الحبوب غير المعتادة قد ترتبط بأمراض مناعية أو التهابية، بل وحتى بأمراض خطيرة مثل سرطان الدم أو التهاب المفاصل، وهو ما يستدعي عدم التهاون مع هذه الأعراض.


وفي هذا السياق، أبرزت زغلامي أن من بين الأمراض التي يمكن اكتشافها عبر الجلد الذئبة الحمراء، وهي مرض مناعي ذاتي مزمن يهاجم فيه الجهاز المناعي أنسجة الجسم وأعضاءه، مما قد يؤدي إلى التهابات وتلف على مستوى المفاصل والجلد والكلى والقلب. وأضافت أن من أبرز علاماته ظهور طفح جلدي أحمر، غالباً في المناطق المعرضة لأشعة الشمس، خاصة على الوجه في شكل ما يُعرف بـ"طفح الفراشة"، وهو مؤشر يستوجب استشارة طبية عاجلة.


كما حذّرت من أن بعض الشامات التي تبدو ساكنة أو غير مقلقة ظاهرياً قد تخفي بدورها أمراضاً خطيرة، من بينها بعض أشكال سرطان الدم، مما يجعل المتابعة الطبية ضرورية عند ملاحظة أي تغيّر في لونها أو حجمها أو شكلها.

وشددت المختصة على أن التشخيص المبكر يظل العامل الأهم في الحد من تطور هذه الأمراض، داعية إلى التوجه الفوري إلى طبيب الأمراض الجلدية عند ظهور أي علامات غير طبيعية على الجلد، ليقوم بدوره بتوجيه المريض إلى بقية الاختصاصات الطبية عند الاقتضاء.

وختمت بالتأكيد على أن العديد من هذه الأمراض، رغم خطورتها، يمكن التحكم فيها وتحسين جودة حياة المصابين بها بفضل الأدوية والمتابعة الطبية المنتظمة، حتى وإن لم يتوفر لها علاج شافٍ نهائي في بعض الحالات، وهو ما يعزز أهمية الوعي الصحي وعدم إهمال الإشارات التي يرسلها الجسم عبر الجلد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326841

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
26°-12
27°-13
26°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>