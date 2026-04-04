Babnet   Latest update 23:13 Tunis

التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/675ab4230711f6.93575894_kglmpojnqheif.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 04 Avril 2026 - 18:26 قراءة: 1 د, 19 ث
      
أكدت الطبيبة المختصة في أمراض العظام والمفاصل بالمستشفى العسكري بتونس، هبة بن عياد، اليوم السبت، أن التقصي المبكر يمثل عاملاً حاسماً للشفاء التام من هشاشة العظام والحد من مضاعفاته، مشددة على أن الكشف المبكر يتيح التدخل العلاجي في الوقت المناسب قبل تفاقم المرض.
    وأوضحت بن عياد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، على هامش انعقاد الدورة الثانية من صالون المرضى الذي ينتظم من 3 إلى 5 أفريل الجاري، أن التشخيص المبكر، إلى جانب العلاج المناسب، من شأنه تحقيق نتائج إيجابية عبر تقوية العظام وتقليص خطر التعرض لكسور جديدة، مما يساهم في تحسين الحالة الصحية للمريض بشكل ملحوظ.
وبينت أن هشاشة العظام تُعدّ من "الأمراض الصامتة" التي قد تتطور دون أعراض واضحة، حيث لا يتم التفطن إليها في كثير من الأحيان إلا عند حدوث كسور نتيجة صدمات خفيفة أو سقوط بسيط، وهو ما يجعل التشخيص المبكر ضرورة صحية ملحة.

وأضافت أن هذا المرض ينتشر خاصة لدى النساء بعد سن الخمسين، مشيرة إلى أن الكسور الناتجة عنه قد تؤدي إلى فقدان القدرة على الحركة لفترات طويلة، بما ينعكس سلباً على الحالة الصحية وجودة الحياة.
وأشارت المختصة إلى أن من أبرز أسباب هشاشة العظام الاستعداد الوراثي، وسوء التغذية (خاصة نقص الكالسيوم والبروتينات)، إلى جانب قلة التعرض لأشعة الشمس وما ينجر عنه من نقص في فيتامين "د"، فضلاً عن الاضطرابات الهرمونية، والتدخين، واستهلاك الكحول، والاستعمال المطول لبعض الأدوية، إضافة إلى قلة الحركة وعدم ممارسة النشاط البدني.
وفي ما يتعلق بالوقاية، أكدت الطبيبة أهمية اعتماد نمط حياة صحي يقوم على تغذية متوازنة غنية بالكالسيوم، والتعرض المنتظم لأشعة الشمس، وممارسة الرياضة بانتظام، معتبرة أن هذه العوامل تمثل خط الدفاع الأول للوقاية من الإصابة بهذا المرض.

دلال القنزوعي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326838

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
26°-12
27°-13
26°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>