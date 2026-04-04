التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)

أكدت الطبيبة المختصة في أمراض العظام والمفاصل بالمستشفى العسكري بتونس، هبة بن عياد، اليوم السبت، أن التقصي المبكر يمثل عاملاً حاسماً للشفاء التام من هشاشة العظام والحد من مضاعفاته، مشددة على أن الكشف المبكر يتيح التدخل العلاجي في الوقت المناسب قبل تفاقم المرض.وأوضحت بن عياد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، على هامش انعقاد الدورة الثانية من صالون المرضى الذي ينتظم من 3 إلى 5 أفريل الجاري، أن التشخيص المبكر، إلى جانب العلاج المناسب، من شأنه تحقيق نتائج إيجابية عبر تقوية العظام وتقليص خطر التعرض لكسور جديدة، مما يساهم في تحسين الحالة الصحية للمريض بشكل ملحوظ.وبينت أن هشاشة العظام تُعدّ من "الأمراض الصامتة" التي قد تتطور دون أعراض واضحة، حيث لا يتم التفطن إليها في كثير من الأحيان إلا عند حدوث كسور نتيجة صدمات خفيفة أو سقوط بسيط، وهو ما يجعل التشخيص المبكر ضرورة صحية ملحة.وأضافت أن هذا المرض ينتشر خاصة لدى النساء بعد سن الخمسين، مشيرة إلى أن الكسور الناتجة عنه قد تؤدي إلى فقدان القدرة على الحركة لفترات طويلة، بما ينعكس سلباً على الحالة الصحية وجودة الحياة.وأشارت المختصة إلى أن من أبرز أسباب هشاشة العظام الاستعداد الوراثي، وسوء التغذية (خاصة نقص الكالسيوم والبروتينات)، إلى جانب قلة التعرض لأشعة الشمس وما ينجر عنه من نقص في فيتامين "د"، فضلاً عن الاضطرابات الهرمونية، والتدخين، واستهلاك الكحول، والاستعمال المطول لبعض الأدوية، إضافة إلى قلة الحركة وعدم ممارسة النشاط البدني.وفي ما يتعلق بالوقاية، أكدت الطبيبة أهمية اعتماد نمط حياة صحي يقوم على تغذية متوازنة غنية بالكالسيوم، والتعرض المنتظم لأشعة الشمس، وممارسة الرياضة بانتظام، معتبرة أن هذه العوامل تمثل خط الدفاع الأول للوقاية من الإصابة بهذا المرض.دلال القنزوعي