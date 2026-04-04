بنزرت: الشروع في استغلال مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع التابع لمستشفى الحبيب بوقطفة بداية من الثلاثاء المقبل (الوالي)

أعلن والي بنزرت سالم بن يعقوب، اليوم السبت، عن شروع مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع التابع للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت في استقبال جميع المرضى، بداية من يوم الثلاثاء المقبل (7أفريل 2026)، بعد استكمال الاشغال الفنية الخاصة به وتركيزمنصته اللوجستية الصحية.

ووفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أكّد الوالي أنّه "سيتم في مرحلة أولى فتح العيادات الخارجية لطب الاطفال، وطب النساء والتوليد بهدف تأمين أفضل الظروف والنجاعة لتدخلات ووظيفية هذه المنشاة الصحية،على أن يتم تباعا فتح بقية الفضاءات الطبيّة (أقسام ووحدات طب الاطفال والولدان وطب النساء والتوليد)".


وأعرب عن تقديره "للدعم والإحاطة التي حظي بها المشروع من قبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، الذي واكب مختلف مراحله عبر متابعات ميدانية وقطاعية على المستويين الجهوي والمركزي، بما مكّن من استكمال إنجاز المنشأة وتهيئتها بطريقة حديثة وعصرية، وتوفير جميع المرافق الخدماتية الموجّهة للمواطن، وتأمين أفضل الظروف لعمل الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية بالمركز".
وأثنى على جهود الاطارات الادارية والطبية وشبه الطبية خلال فترة الانجاز، وعلى مجهودات وزارتي الصحة والتجهيز و بقية المكونات المسؤولة المحلية والجهوية والمركزية لإتمام المشروع.

   من جهتها، بيّنت المديرة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة سلمى مشيرقي، أنّه "سيتم فتح المركز للعموم على مراحل، بما يضمن أفضل الظروف للعمل واستقبال المرضى وخدمتهم بطريقة سلسة وناجعة"، حسب رأيها.
