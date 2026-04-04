Babnet   Latest update 23:13 Tunis

"نيويورك تايمز": كارثة تهدد دول الخليج والعالم في حال انسحاب أمريكا دون تفكيك قدرات إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d171ec839439.90580720_fihgenkopqjlm.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 04 Avril 2026 - 21:07 قراءة: 1 د, 21 ث
      
حذّرت تقارير تحليلية غربية من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تطال دول الخليج والاقتصاد العالمي، في حال انسحاب الولايات المتحدة من الحرب ضد إيران دون تفكيك قدراتها العسكرية أو التوصل إلى اتفاق شامل يحدّ من نفوذها.

وفي تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز، اعتبر مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي واعظ، أن وقف إطلاق النار دون معالجة جذرية لقدرات طهران الهجومية قد يخلق وضعاً معقداً، يتمثل في بقاء إيران "جريحة لكنها لا تزال خطيرة".


وأوضح واعظ أن إنهاء العمليات العسكرية قد يمثل تطوراً إيجابياً من حيث وقف الخسائر البشرية، إلا أن هذا السيناريو يحمل في طياته مخاطر كبيرة، خاصة بالنسبة لدول الخليج، التي قد تجد نفسها أمام واقع أمني واقتصادي هش، في ظل قدرة إيران على التأثير في مفاصل الاقتصاد العالمي.



وأشار التحليل إلى أن إيران، رغم الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب المستمرة منذ أسابيع، أظهرت قدرتها على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة عالمياً، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لأي تصعيد أو توتر في المنطقة.


وبحسب التقرير، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي لفترة طويلة، خاصة إذا انسحبت القوات الأمريكية بشكل سريع، ما قد يترك فراغاً تستغله طهران للحفاظ على أدوات الضغط الاقتصادي التي تمتلكها.

وفي هذا السياق، أكد واعظ أن هذا الوضع يضع دول الخليج أمام تحديات استراتيجية غير مسبوقة، إذ سيكون عليها التعايش مع واقع إقليمي جديد، يتسم بوجود قوة إقليمية مستعدة لاستخدام أدوات الاقتصاد العالمي كورقة ضغط.


ويخلص التقرير إلى أن المخاطر لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي، في ظل ارتباط أسواق الطاقة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يجعل أي قرار بالانسحاب غير المدروس محفوفاً بعواقب واسعة النطاق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326851

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
26°-12
27°-13
26°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>