الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027

Publié le Samedi 04 Avril 2026 - 18:04
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتكنولوجيات الاتصال يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، مع ضبط شروط المشاركة وتواريخ إجراء الاختبارات وعدد المقاعد المفتوحة بمختلف المؤسسات.
     وينصّ القرار على فتح أربع مناظرات وطنية تشمل اختصاصات الرياضيات والفيزياء، والفيزياء والكيمياء، والتكنولوجيا، والبيولوجيا والجيولوجيا، لفائدة الطلبة المرسمين بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية.
   وسيتم إجراء هذه المناظرات يوم الاثنين 1 جوان 2026 والأيام الموالية، وفق رزنامة يتم ضبطها لاحقا.

   كما يضبط القرار قائمة المؤسسات الجامعية المعنية، ومن بينها المدارس الوطنية للمهندسين بكل من تونس وبنزرت وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وقرطاج، إضافة إلى مؤسسات جامعية أخرى، مع تحديد عدد المقاعد المفتوحة في مختلف الشعب، والتي تبلغ في مجموعها 3238 مقعدا موزعة حسب الاختصاصات والمؤسسات.
   ويسمح بالمشاركة في هذه المناظرات للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. كما يتم التسجيل وجوبا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات الوطنية  
 وحدّد القرار يوم 20 أفريل 2026 كآخر أجل لإيداع الترشحات، داعيا المترشحين إلى احترام الآجال والإجراءات المحددة.

 
