سفارة تونس ببغداد تعلم الجالية التونسية بقرار السلطات العراقية منح تأشيرة دخول ب7 أيام للمقيمين بالدّول المجاورة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a95cd27d8873.23710407_kfinoepmjhlgq.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 11:34
      
اعلمت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد ، في بلاغ اليوم الخميس، المواطنين التونسيين المقيمين في الدول المجاورة للعراق، ان السلطات العراقية قررت منح تاشيرة دخول صالحة لمدة سبعة ايام، في المعابر البرية الحدودية، لكل من يريد دخول العراق او المغادرة منها

و كانت وزارة الداخلية العراقية قد اصدرت أمراً وزارياً يخول لمديري أقسام الإقامة والجوازات في المنافذ البرية الحدودية صلاحية منح "سمة" مرور(تاشيرة) ، لمدة 7 أيام للراغبين بالدخول إلى أراضي جمهورية العراق والمغادرة منها.


وجاء هذا الامر استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة والظروف القاهرة التي تمر بها دول الجوار والمنطقة، وما ترتب عليها من توقف حركة الطيران وتعذر سفر عدد من المسافرين ، وفق بلاغ الداخلية العراقية.
.

