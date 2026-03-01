حجز نحو 108 ألف طن من المواد الغذائية غير الآمنة خلال عشرة أيام

طبيعة المواد المحجوزة



أسباب الحجز



برنامج رقابي خصوصي خلال رمضان



أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن فرقها الرقابية نفذت خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، أسفرت عن حجز فعلي لنحومن المواد الغذائية غير الآمنة، وغلقمفتوحاً للعموم ذا طابع غذائي لا تتوفر به شروط السلامة.وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر الأحد، أن التدخلات التي أنجزهاشملتتنشط في قطاع الأغذية، وأسفرت عن تسجيل، وتوجيهتوزعت كميات المنتجات الغذائية موضوع الحجز والإتلاف على النحو التالي:* فواكه جافة (فول سوداني):* فواكه وخضروات طازجة (تفاح، موز، بصل، زيتون):* أسماك ومنتجات البحر (طازجة ومجمدة):* فواكه وخضروات محولة، أغلبها مخللات:* حليب ومشتقاته:أرجعت الهيئة أسباب الحجز أساساً إلى:* وجود حشرات وديدان حية وآثار قوارض (* انتهاء تواريخ الصلاحية (* تعفن وتغير اللون وانبعاث روائح كريهة (* خزن وترويج وحفظ في ظروف غير صحية (* غياب التأشير (* عدم مطابقة نتائج التحاليل (إضافة إلى أسباب أخرى، من بينها عدم احترام سلسلة التبريد، وعدم الالتزام بشروط السلامة الصحية عند التحضير، واللف والتعليب غير الصحي، والذبح العشوائي، وغياب المصادقة البيطرية.وأكدت الهيئة أن هذه العمليات تندرج في إطاربمناسبة شهر رمضان، مع مواصلة الأنشطة الرقابية طيلة الشهر، وتكثيف الزيارات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المخالفين.كما وضعت على ذمة العموملتلقي الشكاوى والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.