حجز نحو 108 ألف طن من المواد الغذائية غير الآمنة خلال عشرة أيام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a41c7c7d62b1.56975438_pfhngiqljokem.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 11:58 قراءة: 1 د, 25 ث
      
أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن فرقها الرقابية نفذت خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان 4530 عملية مراقبة رسمية، أسفرت عن حجز فعلي لنحو 108 ألف طن من المواد الغذائية غير الآمنة، وغلق 20 محلاً مفتوحاً للعموم ذا طابع غذائي لا تتوفر به شروط السلامة.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر الأحد، أن التدخلات التي أنجزها 95 فريق مراقبة كمعدل يومي شملت 3971 منشأة تنشط في قطاع الأغذية، وأسفرت عن تسجيل 134 وضعية مستوجبة لمحضر بحث، وتوجيه 315 تنبيهاً كتابياً.


طبيعة المواد المحجوزة

توزعت كميات المنتجات الغذائية موضوع الحجز والإتلاف على النحو التالي:


* فواكه جافة (فول سوداني): 40,193 طن (37,2 بالمائة)
* فواكه وخضروات طازجة (تفاح، موز، بصل، زيتون): 20,713 طن (19,2 بالمائة)
* أسماك ومنتجات البحر (طازجة ومجمدة): 16,108 طن (14,9 بالمائة)
* فواكه وخضروات محولة، أغلبها مخللات: 7,170 طن (6,6 بالمائة)
* حليب ومشتقاته: 6,833 طن (6,3 بالمائة)

أسباب الحجز

أرجعت الهيئة أسباب الحجز أساساً إلى:

* وجود حشرات وديدان حية وآثار قوارض (42 بالمائة)
* انتهاء تواريخ الصلاحية (19,1 بالمائة)
* تعفن وتغير اللون وانبعاث روائح كريهة (17,9 بالمائة)
* خزن وترويج وحفظ في ظروف غير صحية (10 بالمائة)
* غياب التأشير (2 بالمائة)
* عدم مطابقة نتائج التحاليل (2,5 بالمائة)

إضافة إلى أسباب أخرى، من بينها عدم احترام سلسلة التبريد، وعدم الالتزام بشروط السلامة الصحية عند التحضير، واللف والتعليب غير الصحي، والذبح العشوائي، وغياب المصادقة البيطرية.

برنامج رقابي خصوصي خلال رمضان

وأكدت الهيئة أن هذه العمليات تندرج في إطار البرنامج الخصوصي لمراقبة المنتجات الغذائية بمناسبة شهر رمضان 1447 هـ، مع مواصلة الأنشطة الرقابية طيلة الشهر، وتكثيف الزيارات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المخالفين.

كما وضعت على ذمة العموم الرقم الأخضر 80106977 لتلقي الشكاوى والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.
