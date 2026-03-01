Babnet   Latest update 12:13 Tunis

تونس تشارك في الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بالرباط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d7fd53784a13.56363714_ioefnljqgmhpk.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 11:32
      
تشارك تونس بعشرة رياضيين في منافسات الملتقى الدولي الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى المقرّر تنظيمه بمدينة الرباط من 22 إلى 26 أفريل القادم، وفق ما أفاد به محرز القاسمي رئيس الهيئة التسييرية لـالجامعة التونسية لرياضة المعوقين**.

قائمة العناصر الوطنية

تضم البعثة الرياضية للمنتخب:

* روعة التليلي في رمي القرص ودفع الجلة (فئة F40)

* يسرى بن جمعة في دفع الجلة ورمي الرمح (فئة F36)
* فتحية عمايمية في رمي القرص ودفع الجلة (فئة F40)
* رجاء الجبالي في دفع الجلة (فئة F41)
* جيهان عزيز في دفع الجلة (فئة F46)
* ياسين القنيشي في دفع الجلة (فئة F36)
* أيمن العكم في دفع الجلة (فئة F41)
* محمد الطرابلسي في رمي الرمح (فئة F34)
* أمير سلطان في رمي القرص ودفع الجلة (فئة F11)
* سمر بن كعلاب في رمي القرص ودفع الجلة (فئة F41)

وأوضح القاسمي أن القائمة تجمع بين عناصر مخضرمة ذات خبرة في المواعيد الدولية الكبرى وأخرى شابة تسعى إلى تثبيت أقدامها على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في لعب الأدوار الأولى وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات، انسجاماً مع ما حققته العناصر الوطنية في أبرز التظاهرات الدولية.

استمرارية العمل وتطوير الأداء

وبيّن رئيس الهيئة التسييرية أن المرحلة الحالية ستركّز على ضمان استمرارية أنشطة المنتخبات الوطنية وتوفير مختلف عوامل النجاح لرياضيي النخبة في مشاركاتهم الدولية، في إطار تنفيذ عقود الأهداف، بما يعزز حضورهم وتألقهم.

كما أكد الحرص على تأمين حسن سير المسابقات الوطنية في اختصاصات بارا ألعاب القوى، والبوتشيا، وكرة القدم الخماسية.

التكوين والاستعداد للانتخابات

وأشار القاسمي إلى أهمية تكثيف برامج التكوين والرسكلة لفائدة الحكام والمدربين، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة التونسية واللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، خاصة في ظل النقص المسجل بعد مغادرة عدد من الإطارات الفنية نحو دول الخليج، ما يفرض الاستثمار في كفاءات جديدة وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضات ذوي الإعاقة.

وأعرب عن تقديره لمبادرة اللجنة الوطنية البارالمبية بإعادة تهيئة قاعة تقوية العضلات بالمنزه، بما يسهم في تحسين ظروف إعداد عناصر النخبة.

وعلى صعيد آخر، شدد القاسمي على التزام الهيئة التسييرية بالإعداد لتنظيم جلسة عامة انتخابية في الآجال القانونية.
الأحد 01 مارس 2026
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:50
05:24
Babnet

