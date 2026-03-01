الطفل الفلسطيني اسلام خليل ابو دقة يتوجه من القاهرة الى تونس للعلاج

أفادت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، مصر، بأنه بإذن من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، توجه، اليوم الأحد، الطفل الفلسطيني خليل إسلام خليل أبو دقّة، إلى تونس لتلقي العلاج، وذلك وفق بلاغ نشرته السفارة على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".ويُعد الطفل خليل إسلام أبو دقّة من ضحايا العدوان على الشعب الفلسطيني، وهو ابن شقيق الصحفي الشهيد سامر أبو دقة، الذي استُشهد يوم 15 ديسمبر 2023.ويرافق الطفل في رحلته إلى تونس جدّه وجدّته، والدا الشهيد سامر أبو دقّة.