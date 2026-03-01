رونالدو يهدر ركلة جزاء في فوز النصر 3-1 على الفيحاء ليستعيد صدارة البطولة السعودية

أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء ​مبكرة وسجل زميله عبد الإله العمري هدفا بالخطأ في ​مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع ‌للشوط الأول قبل أن يقود ساديو ماني ‌وجواو فيلكس وعبد الله الحمدان ‌انتفاضة النصر في الفوز 3-1 على مضيفه الفيحاء ليستعيد صدارة البطولة السعودية لكرة القدم للمحترفين يوم السبت.ودخل النصر المباراة ​في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي لكن رونالدو أهدر ركلة جزاء في ⁠الدقيقة 11 بعدما وضع الحارس في زاوية والكرة في الأخرى لكنها ارتطمت بالقائم وذهبت بعيدا.وسجل العمري هدفا ⁠بالخطأ في مرماه ليمنح الفيحاء التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما أخفق في التعامل مع تمريرة عرضية في المنطقة وسط ذهول المدرب جورجي جيسوس.لكن النصر نزل بشكل مغاير ​بعد الاستراحة وسدد رونالدو كرة قوية بيسراه من داخل المنطقة تصدى لها أورلاندو موسكيرا حارس الفيحاء ببراعة في بداية الشوط الثاني.وأدرك ماني التعادل من مسافة قريبة بعد عرضية رائعة من كينغسلي كومان في الدقيقة 72.وأضاف جواو فيلكس ⁠الهدف الثاني للنصر بعدما استقبل كرة شتتها الدفاع بعد ركلة ‌ركنية على مشارف المنطقة وسددها لتصطدم بالقائم والحارس موسكيرا وتدخل الشباك.وأكمل عبد الله الحمدان ثلاثية النصر في الدقيقة 85 بعدما توغل في المنطقة ومرر الكرة إلى جواو فيلكس الذي أعادها له بشكل رائع ليراوغ الحارس ويضعها في الشباك.ورفع النصر رصيده ‌إلى ⁠61 نقطة من 24 مباراة في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز 12.