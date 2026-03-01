تأجيل مباريات رابطة أبطال آسيا لكرة القدم في الشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الأسيوي ​لكرة القدم اليوم الأحد ​تأجيل مباريات رابطة أبطال آسيا ‌للنخبة التي كان ‌من المقرر إقامتها ‌في الشرق الأوسط الاثنين والثلاثاء بسبب الصراع الدائر في المنطقة.وكان من ⁠المبرمج إقامة أربع مباريات في ذهاب دور الستة عشر في الإمارات وقطر بمشاركة ​أندية من الدولتين بالإضافة إلى فرق من السعودية وإيران ⁠لكنها ستقام في وقت لاحق.وقال الاتحاد الأسيوي في بيان اليوم "سيواصل ⁠الاتحاد الأسيوي مراقبة هذا الوضع المتغير بسرعة عن كثب وسيظل عازما على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والحكام والجماهير".وتشهد المنطقة حالة تأهب قصوى منذ أمس بعد شن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ​غارات جوية على إيران. ورد الإيرانيون بمهاجمة أهداف في أنحاء المنطقة بما في ذلك في ‌الإمارات وقطر والسعودية.وكان من المقرر أن يسافر الأهلي السعودي، حامل لقب رابطة ⁠أبطال آسيا، إلى قطر لمواجهة الدحيل ‌غدا بينما يستضيف شباب الأهلي الإماراتي فريق تراكتور الإيراني.كما كان مقررا أن يستضيف السد القطري فريق الهلال السعودي يوم الثلاثاء بينما يحل الاتحاد ضيفا على الوحدة الإماراتي.كما تأثرت مباريات رابطة أبطال ‌آسيا 2 التي بلغت ⁠مرحلة دور الثمانية.وكان من المقرر أن يستضيف الأهلي القطري فريق الحسين إربد الأردني يوم الثلاثاء ‌بينما يلتقي الوصل الإماراتي مع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في مباراة كانت مقررة في ‌الأساس يوم ⁠الأربعاء.وستقام مباريات نصف القارة الشرقي المشاركة في كلتا البطولتين في مواعيدها المحددة.ر-امين