Babnet   Latest update 10:21 Tunis

تأجيل مباريات رابطة أبطال آسيا لكرة القدم في الشرق الأوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666c454ee73b29.02005478_gpjnmqkliefoh.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 10:18 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أعلن الاتحاد الأسيوي ​لكرة القدم اليوم الأحد ​تأجيل مباريات رابطة أبطال آسيا ‌للنخبة التي كان ‌من المقرر إقامتها ‌في الشرق الأوسط الاثنين والثلاثاء بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وكان من ⁠المبرمج إقامة أربع مباريات في ذهاب دور الستة عشر في الإمارات وقطر بمشاركة ​أندية من الدولتين بالإضافة إلى فرق من السعودية وإيران ⁠لكنها ستقام في وقت لاحق.
وقال الاتحاد الأسيوي في بيان اليوم "سيواصل ⁠الاتحاد الأسيوي مراقبة هذا الوضع المتغير بسرعة عن كثب وسيظل عازما على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والحكام والجماهير".

وتشهد المنطقة حالة تأهب قصوى منذ أمس بعد شن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ​غارات جوية على إيران. ورد الإيرانيون بمهاجمة أهداف في أنحاء المنطقة بما في ذلك في ‌الإمارات وقطر والسعودية.
وكان من المقرر أن يسافر الأهلي السعودي، حامل لقب رابطة ⁠أبطال آسيا، إلى قطر لمواجهة الدحيل ‌غدا بينما يستضيف شباب الأهلي الإماراتي فريق تراكتور الإيراني.
كما كان مقررا أن يستضيف السد القطري فريق الهلال السعودي يوم الثلاثاء بينما يحل الاتحاد ضيفا على الوحدة الإماراتي.

كما تأثرت مباريات رابطة أبطال ‌آسيا 2 التي بلغت ⁠مرحلة دور الثمانية.
وكان من المقرر أن يستضيف الأهلي القطري فريق الحسين إربد الأردني يوم الثلاثاء ‌بينما يلتقي الوصل الإماراتي مع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في مباراة كانت مقررة في ‌الأساس يوم ⁠الأربعاء.
وستقام مباريات نصف القارة الشرقي المشاركة في كلتا البطولتين في مواعيدها المحددة.
ر-امين
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324490

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 مارس 2026 | 11 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:50
05:24
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
20°-11
19°-12
21°-12
18°-14
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>