بطولة كيغالي للتنس - عزيز واقع يفتتح مشواره غدا بمواجهة الايطالي ماركو سيتشيناتو

يستهل لاعب التنس التونسي عزيز واقع غدا الاثنين مشاركته في بطولة كيغالي الرواندية للتحدي بملاقاة الايطالي ماركو سيتشيناتو لحساب الدور السادس عشر.
ويشارك عزيز واقع في البطولة التي تقام على ملاعب ذات أرضية ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 107 الف دولار ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة.
ولم يسبق للاعبين ان تقابلا قبل ذلك على ملاعب الكرة الصفراء.


ر-امين



