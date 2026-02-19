السفير الأمريكي بتونس يكشف ان هناك خططا لإعادة تفعيل اللجان المشتركة ودعم قطاع مكونات الطائرات

كشف السفير الأمريكي بتونس، بيل بازي، أن هناك خططا لإعادة تفعيل اللجان المشتركة وتنظيم فعاليات متخصصة لقطاع مكونات الطائرات والسيارات والانفتاح على جميع القطاعات التي تحمل فرصا واعدة.ونوه خلال لقاء جمعه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بمقر المنظمة، بما يمتلكه الشعب التونسي وشبابه من مهارات وقدرات عالية ورغبة قوية في التعلم والعمل، وهو ما لاحظه لدى عدد من الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار أو توسيع نشاطها في تونس، خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستفادة من الكفاءات التونسية.ومن جهته، أكد رئيس منظمة الاعراف، سمير ماجول أهمية تطوير برامج استثمارية وتنموية مشتركة بهدف خلق فرص نمو جديدة وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على المنافسة، وفق بلاغ صادر عن المنظمة.وأشار إلى أن الهدف هو بناء برنامج تكامل اقتصادي مع الولايات المتحدة يعتمد على التعاون والاستثمار في قطاعات متعددة، مع معالجة أثر الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية إلى أمريكا، مثل الصناعات التقليدية والنسيج وزيت الزيتون والتمور والمنتجات الميكانيكية والمكونات الصناعية وخاصةً مكونات الطائرات والسيارات، داعيا إلى ارساء علاقات تجارية أكثر مرونة وتعزيز المبادلات بما يعود بالنفع على الطرفين.و أكّد الطرفان الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والولايات المتحدة ومعالجة التحديات القائمة وتوسيع آفاق الاستثمار بما يخدم مصالح كلا البلدين، حسب المصدر ذاته.وحضر اللقاء، الذي تناول بالخصوص أهمية تعزيز هذه الشراكة على الصعيد الاقتصادي واستكشاف فرص جديدة لتطوير التعاون، ودفع المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار المشترك ودعم المشاريع التي تعزز الابتكار والنمو في كلا البلدين، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية والغرفة التونسية الأمريكية للتجارة.واستعرض الحاضرون واقع القطاعات الاقتصادية وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وتطرقوا إلى فرص التعاون في القطاعات السيادية والتكوين المهني واستثمار الخبرات والكفاءات التونسية لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.