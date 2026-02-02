النادي الصفاقسي - غياب الترشحات لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية 2025-2027

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6133cc40447ce9.43388457_jpomifgqehlnk.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم الاثنين انه على اثر غلق اجال الترشح لم ترد على اللجنة اي ترشحات بخصوص انتخابات الهيئة المديرة للنادي للفترة النيابية 2025-2027.

وكانت الجلسة العامة الانتخابية لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة مقررة يوم 14 فيفري الحالي

وتتولى هيئة تسييرية برئاسة المهدي فريخة تسيير دواليب نادي عاصمة الجنوب منذ فيفري الماضي.