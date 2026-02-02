النادي الصفاقسي - غياب الترشحات لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية 2025-2027
اعلنت اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم الاثنين انه على اثر غلق اجال الترشح لم ترد على اللجنة اي ترشحات بخصوص انتخابات الهيئة المديرة للنادي للفترة النيابية 2025-2027.
وكانت الجلسة العامة الانتخابية لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة مقررة يوم 14 فيفري الحالي
وتتولى هيئة تسييرية برئاسة المهدي فريخة تسيير دواليب نادي عاصمة الجنوب منذ فيفري الماضي.
