سفارة الجمهوربة التونسية بالكوت ديفوار تنظم يوما تجاريا للتعريف بزيت الزيتون التونسي وعدد من المنتوجات الغذائية

نظمت، سفارة الجمهورية التونسية بالكوت ديفوار، بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات، مؤخرا، يوما تجاريا للتعريف بزيت الزيتون وعدد من المنتجات الغذائية التونسية.ويأتي تنظيم هذا اليوم في اطار تفعيل الديبوماسية الاقتصادية وتعزيز الجهود المشتركة الرامية الى تنويع الاسواق واستشراف آفاق تسويق المنتوجات التونسية بالسوق الايفوارية والاسواق الاقليمية المجاورة.وشارك في هذا اليوم عدد من المهنيين والفاعلين الاقتصاديين للاطلاع على المنتوجات المعروضة والوقوف على جودتها العالية ومواصفاتها التنافسية.وتم أيضا اجراء محادثات ثنائية مثمرة بين المهنيين التونسين ونظرائهم الايفواريين تمحورت حول آفاق التعاون والشراكة المستقبليةفي هذا القطاع الحيوي بما يدعم تطوير المبادلات التجارية ويعزز فرص الاستثمار المشترك.