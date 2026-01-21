الشركة الوطنية للسكك الحديدية: استئناف حركة سير القطارات على خطوط الاحواز الجنوبية تونس/الرياض

الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:35
15:12
12:38
07:29
05:58
الرطــوبة:
% 100
13°
13°
الــرياح:
8.23 كم/س
11°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
13°-11
17°-9
16°-11
13°-10
13°-8
- Avoirs en devises 25261,2
- (20/01)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,35526 DT
- (20/01)
- 1 $ = 2,91672 DT
- Solde Compte du Trésor (19/01) 823,5 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (19/01) 26793 MDT
