الشركة الوطنية للسكك الحديدية: استئناف حركة سير القطارات على خطوط الاحواز الجنوبية تونس/الرياض

استانفت، حركة سير القطارات على خطوط الأحواز الجنوبية تونس/الرياض بصفة تدريجيّة، إبتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح، الإربعاء، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة.