الشركة الوطنية للسكك الحديدية: استئناف حركة سير القطارات على خطوط الاحواز الجنوبية تونس/الرياض

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ed731e11a3212.06112685_igolmnhejpqfk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 13:37
      
استانفت، حركة سير القطارات على خطوط الأحواز الجنوبية تونس/الرياض بصفة تدريجيّة، إبتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح، الإربعاء، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة.
