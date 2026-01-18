Babnet   Latest update 23:05 Tunis

وصول الجرار البحري "دقة" إلى ميناء قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d5172962535.98772742_ligphqefmknoj.jpg width=100 align=left border=0>
وصل إلى ميناء قابس يوم الجمعة الماضي، الجرّار البحري الرّابع "دقّة"، من جملة 6 جرارات بحرية.

وجاء في بلاغ صادر عن ديوان البحرية التجارية والموانئ، أن تسلم الجرار البحري "دقة"، يأتي في إطار مواصلة تسلّم الدّيوان للوحدات العائمة ذات التّقنيات المتطوّرة، لتعزيز خدمات الميناء والرّفع من أدائه بما يستجيب للتّغيرات الحديثة في مجال الخدمات المينائيّة والبحريّة.

وأضاف الديوان أنه ينتظر استكمال تسلّم الجرّاريْن المتبقّييْن لاحقا.

ويهدف هذا الاستثمار الذي تبلغ كلفته حوالي 168 مليون دينار، حسب ديوان البحرية التجارية والموانئ،  إلى تجديد أسطول الجرّارات البحريّة وتأمين دخول وخروج السفن، مع مراعاة أمن  المرافق المينائيّة وسلامتها والتأهب للتّدخّل العاجل عند الاقتضاء والمساعدة والجر والبحث والإنقاذ وذلك مواكبة للانتقال الطاقي والايكولوجي وللتطور اللوجستي للسّفن التجارية الدولية، وتحكّما في كلفة الاستغلال، بالاضافة إلى المساهمة ضمن المنظومة الوطنيّة لحماية السّواحل التّونسيّة.
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
