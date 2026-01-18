دول في الناتو تعلن دعمها لغرينلاند بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية

أعلنت ثماني دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) دعمها لغرينلاند وذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على وارداتها



وذكر البيان، الذي نشر الأحد على الموقع الرسمي للحكومة السويدية أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى "عواقب خطيرة"، مؤكدا أن المناورات العسكرية التي يعتزم الناتو تنفيذها في غرينلاند تحت اسم Arctic Endurance "لا تشكل تهديدا لأي طرف".وأضافت الدول الثماني: "بصفتنا أعضاء في حلف الناتو، نحن ملتزمون بتعزيز أمن منطقة القطب الشمالي ونعرب عن تضامننا الكامل مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند. وسنواصل تنسيق ردنا المشترك" على الإجراءات الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارا من فيفري على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع لاحقا إلى 25%، وتبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن شراء الولايات المتحدة لغرينلاند.وتأتي هذه التطورات في وقت تشارك فيه عدة دول أوروبية أعضاء في الناتو، من بينها هولندا في مهمة استطلاعية عسكرية في غرينلاند بقيادة الدنمارك ضمن مساعي الحلف لتعزيز وجوده العسكري في المنطقة القطبية.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن ترامب كرر في مناسبات عدة رغبته في ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة وهو ما قوبل بتحذيرات من كوبنهاغن ونوك دعت فيها واشنطن إلى احترام السيادة ووحدة الأراضي.