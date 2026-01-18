Babnet   Latest update 18:48 Tunis

دول في الناتو تعلن دعمها لغرينلاند بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964baf0114988.08601948_fnheolqpmgjki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 18:42
      
أعلنت ثماني دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) دعمها لغرينلاند وذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على وارداتها

وياتي ذلك وفق بيان مشترك صادر عن كل من الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة.


وذكر البيان، الذي نشر الأحد على الموقع الرسمي للحكومة السويدية أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى "عواقب خطيرة"، مؤكدا أن المناورات العسكرية التي يعتزم الناتو تنفيذها في غرينلاند تحت اسم Arctic Endurance "لا تشكل تهديدا لأي طرف".


وأضافت الدول الثماني: "بصفتنا أعضاء في حلف الناتو، نحن ملتزمون بتعزيز أمن منطقة القطب الشمالي ونعرب عن تضامننا الكامل مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند. وسنواصل تنسيق ردنا المشترك" على الإجراءات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارا من فيفري على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع لاحقا إلى 25%، وتبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن شراء الولايات المتحدة لغرينلاند.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشارك فيه عدة دول أوروبية أعضاء في الناتو، من بينها هولندا في مهمة استطلاعية عسكرية في غرينلاند بقيادة الدنمارك ضمن مساعي الحلف لتعزيز وجوده العسكري في المنطقة القطبية.

وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن ترامب كرر في مناسبات عدة رغبته في ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة وهو ما قوبل بتحذيرات من كوبنهاغن ونوك دعت فيها واشنطن إلى احترام السيادة ووحدة الأراضي.
