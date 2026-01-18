المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية لعلوم وتقنيات العلاج الطبيعي يسلط الضوء على الابتكار في العلاج الطبيعي في طب الأعصاب

تحتضن مدينة سوسة يومي 7 و8 فيفري 2026 المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية لعلوم وتقنيات العلاج الطبيعي (ASTP) تحت عنوان "العلاج الطبيعي في طب الأعصاب: الابتكار، العلوم والحركة".



ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على أحدث المقاربات المعتمدة في إعادة التأهيل العصبي وتبادل الخبرات بين المختصين في المجال.



ويتضمن برنامج المؤتمر مداخلات علمية حول أسس إعادة التأهيل في الأمراض العصبية، من خلال التركيز على أهمية التقييم في إنجاح المسار العلاجي، إلى جانب التطرق إلى أبرز المتلازمات العصبية وكيفية التعامل معها في الممارسة اليومية للعلاج الطبيعي.كما يتناول المؤتمر محاور تتعلق بتحسين الأداء الحركي لدى المرضى، وإعادة تأهيل التوازن، والتعامل مع التشنج والتيبس العضلي، إضافة إلى مقاربات تهدف إلى تطوير طرق العلاج الطبيعي وجعلها أكثر نجاعة وملاءمة لحاجيات المرضى.ويُخصص جانب من أشغال المؤتمر للحديث عن الابتكار في العلاج الطبيعي، بما في ذلك إعادة التأهيل المكثف، والعلاج الذاتي في الأمراض العصبية، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسة المهنية، مع فتح باب النقاش حول آفاق هذا التخصص والتحديات المطروحة أمامه.