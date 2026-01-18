Babnet   Latest update 20:32 Tunis

المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية لعلوم وتقنيات العلاج الطبيعي يسلط الضوء على الابتكار في العلاج الطبيعي في طب الأعصاب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d1a123ec895.79536137_nkqjlhpegfiom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 19:23 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تحتضن مدينة سوسة يومي 7 و8 فيفري 2026 المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية لعلوم وتقنيات العلاج الطبيعي (ASTP) تحت عنوان "العلاج الطبيعي في طب الأعصاب: الابتكار، العلوم والحركة".

ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على أحدث المقاربات المعتمدة في إعادة التأهيل العصبي وتبادل الخبرات بين المختصين في المجال.


ويتضمن برنامج المؤتمر مداخلات علمية حول أسس إعادة التأهيل في الأمراض العصبية، من خلال التركيز على أهمية التقييم في إنجاح المسار العلاجي، إلى جانب التطرق إلى أبرز المتلازمات العصبية وكيفية التعامل معها في الممارسة اليومية للعلاج الطبيعي.


كما يتناول المؤتمر محاور تتعلق بتحسين الأداء الحركي لدى المرضى، وإعادة تأهيل التوازن، والتعامل مع التشنج والتيبس العضلي، إضافة إلى مقاربات تهدف إلى تطوير طرق العلاج الطبيعي وجعلها أكثر نجاعة وملاءمة لحاجيات المرضى.

ويُخصص جانب من أشغال المؤتمر للحديث عن الابتكار في العلاج الطبيعي، بما في ذلك إعادة التأهيل المكثف، والعلاج الذاتي في الأمراض العصبية، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسة المهنية، مع فتح باب النقاش حول آفاق هذا التخصص والتحديات المطروحة أمامه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322109

babnet
Can 2025
 CAN 2025  20:00 Senegal CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:32
15:09
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
17°-14
14°-12
14°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026