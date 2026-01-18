Babnet   Latest update 17:26 Tunis

توزر: تسليم معدات وأجهزة لفائدة نوادي الروبوتيك بثلاث مؤسسات شباب ضمن مشروع توزر واحة العلوم والتكنولوجيا

تسلمت 3 مؤسسات شباب بولاية توزر، أمس السبت، معدات وتجهيزات موجهة لنوادي الروبوتيك ضمن مشروع "توزر واحة العلوم التكنولوجيا"، وذلك بعد امضاء اتفاقية شراكة بين المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر وجمعية رؤية شبابية بتطاوين المنفذة للمشروع.

وستمكن هذه المعدات والأجهزة التي وزعت على دار الشباب والمركب الشبابي بتوزر والمركب الشبابي بنفطة، من مزيد دعم نوادي الروبوتيك بمؤسسات الشباب وتمكين شباب الجهة من فرص التعرف على عالم الروبوتيك وصقل مواهبهم واكتساب مهارات، وفق مريم الصغير رئيسة مشروع "توزر واحة العلوم والتكنولوجيا" الذي انطلق في ماي 2025 ويتواصل تنفيذه على مدى عامين.

وبينت أن مشروع توست "توزر واحة العلوم والتكنولوجيا" يندرج ضمن مشروع كبير وهو مشروع "العلم لي ومن أجل الشباب" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحث العلمي وينفذ في عدة ولايات من الجمهورية التونسية ويسعى إلى تسهيل ولوج الشباب إلى الابتكار العلمي والتكنولوجي وخلق بيئة ملائمة لتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية في هذه الجهات.
وأضافت إنه في إطار تنفيذ مكونات المشروع وقع في وقت سابق امضاء اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بتوزر تم بمقتضاها تركيز 15 ناد للروبوتيك في المدارس الابتدائية بالمعتمديات الست توزعت بين ناد في معهد وناد في مدرسة اعدادية على الأقل في كل معتمدية فضلا عن تزويدهم بمعدات روبوتيك لتسهيل مهمة منشطي هذه النوادي.
وتم بالتزامن مع ذلك تكوين مجموعة من مدرسي المعاهد والمدارس الإعدادية وإطارات التنشيط بالمؤسسات الشبابية في مجال الروبوتيك ضمن سلسة من الدورات المتواصلة تؤهل المعنيين من أجل تقديم مادة معلومة مبسطة للمتعلمين تمكنهم من التعرف على المعدات والتحكم فيها وتطويرها أكثر واستنباط نماذج جديدة من الروبوتيك، وفق توضيحها.

وأمن المشروع إلى جانب ذلك مجموعة من الأنشطة العلمية لرواد مؤسسات الشباب من خلال زيارة وحدتين صناعيتين لشركة صناعية مختصة في تجميع أنظمة الكابل ومحطة توليد الكهرباء برادس حيث يتم انتاج الكهرباء وتزويد تونس انطلاقا من هذه المحطة وذلك بهدف اعداد الشباب لمثل هذه المهن التكنولوجية التي تعتمد التكنولوجيا والروبوتيك.
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
