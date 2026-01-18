المهدية: وزير البيئة يشرف على انطلاق البرنامج الخاص بتشجير الطرقات السيارة في إطار برنامج "الحزام الأخضر"

اشرف وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الأحد بالطريق السيارة على مستوى الجم من ولاية المهدية، على انطلاق البرنامج الخاص بتشجير الطرقات السيارة.



وأوضح الوزير الذي كان مرفوقا بواليي المهدية وصفاقس، أن برنامج تشجير الطرقات السيارة الذي ينطلق من ولايتي المهدية وصفاقس، يندرج في إطار برنامج "الحزام الأخضر" الذي يجري تنفيذه بداية من 2026، مضيفا إن الحزام الأخضر برنامج طموح يرمي إلى حماية مدن الوسط من التصحر وزحف الرمال.



وبين، في تصريح إعلامي، أن شركة تونس للطرقات السيارة أعدت، في هذا الإطار، برناماجا خاصا لدعم جمالية مداخل المدن ومحطات التزود بالوقود ومحطات الاستخلاص علاوة على غراسة المنطقة الترابية وسط الطرقات السيارة.وأفاد الوزير، بالمناسبة، بأن برنامج الحزام الأخضر شهد انخراط العديد من الجهات ومنها المؤسسات الخاصة ووزارات المرأة والفلاحة والصحة والتجهيز إلى جانب صندوق الودائع والأمانات.ويصبو البرنامج، وفق عبيد، إلى تثمين الموارد الطبيعية انطلاقا من الشريط الساحلي وصولا إلى الحدود التونسية الجزائرية مع استعمال المياه المعالجة في ري الغراسات.وشدد، في هذا السياق، على أن البرنامج سيدخل الأراضي الفلاحية من خلال غراسة الأشجار ودعم الفلاحين ومساعدتهم في تأهيل التربة لتكون صالحة للزراعة عبر استعمال مياه الري المعالجة التي سيسهر الديوان الوطني للتطهير على توفيرها.ولفت الوزير، من جانب آخر، إلى وجود مشروع ثان تمت بلورته مع الشريك الايطالي وبالتعاون مع وزارة الفلاحة بكلفة ناهزت 620 مليون دينار، أطلق عليه اسم "تانيت".ويندرج "تانيت" في إطار مجابهة التغيرات المناخية وتثمين المياه المعالجة واستعمالها في الغراسات الملائمة كالزيتون والأعلاف لا سيما في المناطق التي يطالها الجفاف.ويرمي المشروع إلى إحداث مركز دراسات وبحوث مشترك بغاية التدريب والبحث وتطوير التقنيات الفلاحية وإدارة المياه ومجابهة التغيرات المناخية بالأساليب الحديثة.