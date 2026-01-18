Babnet   Latest update 17:26 Tunis

قفصة: الإعلان عن طلب العروض الخاص بمشروع إعادة تهيئة وتجديد تجهيزات محطة التطهير بمعتمدية المتلوي

<img src=http://www.babnet.net/images/9/metlaoui.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 16:13
      
أفاد المدير الجهوي للتطهير بقفصة قليعي الصالح بأنه تم الإعلان عن طلب العروض الخاص بإعادة تهيئة وتجديد تجهيزات محطة التطهير بمعتمدية المتلوي والمقدرة كلفة انجازه ب6 مليون دينار بتمويل من البنك الافريقي للتنمية.

وأضاف الصالح في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ إعادة تهيئة وتجديد تجهيزات محطة التطهير بمعتمدية المتلوي ستشمل الصيانة الخارجية للمحطة وتوفير تجهيزات كهروميكانيكة جديدة، واشار إلى أنّ هذه التحسينات ستساهم في تطوير نوعية المياه المعالجة بطريقة ثلاثية بما يجعلها معدة للاستعمال في المجال الفلاحي.

وأشار إلى أنّ محطة التطهير بمعتمدية المتلوي دخلت حيز الإستغلال رسميا سنة 2004 وتغطي شبكة التطهير 50 بالمائة من أحياء المدينة، مبينا أن طاقة استيعاب هذه المحطة  تقدر حاليا ب1800 متر مكعب يوميا ومن المبرمج أن يتم الترفيع في طاقتها مستقبلاً لتصل إلى 4000 متر مكعب بما يرفع في نسبة تغطية شبكة التطهير كامل المنطقة.
