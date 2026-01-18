سليانة: تنظيم قافلتين صحيتين بمعتمديتي سليانة الشمالية وكسرى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>

نظم الهلال الأحمر التونسي اليوم الأحد، قافلتين صحيتين متزامنتين متعددة الاختصاصات بكل من المركب الشبابي بمعتمدية سليانة الشمالية ودار الشباب بمعتمدية كسرى، أمنهما أكثر من 30 طبيبا وطبيية.



وبين عضو الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي نزار أفاهمية في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة بمعتمدية كسرى أمّنها مايقارب 19 طبيبا وطبيية وأمّن القافلة بمدينة سليانة 17 طبيبا وطبيية، لافتا إلى أن خدمات القافلتين ستتواصل كامل اليوم الي غاية تأمين خدمات صحية لآخر مريض، وأشار إلى أنّه تم توفير 100 مساعدة غذائية و100 غطاء صوفيا و50 قطعة من الحشايا وحليبا للأطفال وكمية من الأدوية.





من جهتها، أفادت العضوة بالهلال الأحمر التونسي نور العوني، بأنّ الاختصاصات شملت أطباء في التغذية والقلب والشرايين والمعدة، وفي الصحة الإنجابية وطب الأسنان والطب العام وطب النفس وطب الأطفال.

وأشارت بالمناسبة الى تنظيم حملات تقصي حول ضغط الدم والسكري ونسبة الأكسجين في الدم.