مدنين : ارتفاع عدد المؤسسات التربوية التى تعتمد التدريس بنظام الحصة الواحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/633d6b7b36a2f8.73222254_nhjoklfmqpige.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 15:25
      
ارتفع عدد المؤسسات التربوية التي تعتمد التدريس بنظام الحصة الواحدة بولاية مدنين الى 19 مؤسسة إعدادية وثانوية، وذلك بعد ان انطلقت التجربة لأول مرة في مدنين في السنة الدراسية 2019/2020 ب3 اعداديات فقط .

وقال خير الدين بوقارص مدير المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين في تصريح ل/وات/ " يتم العمل على تعميم التجرية بالنظر إلى ما حققته من نتائج ايجابية" .


وأوضح أن هذه التجربة أبرزت نجاعتها على مستوى التحصيل العلمي والمعرفي وتحسن مردودية التلاميذ من ذلك انها مكنت مع انطلاقها في اعدادية الزيتوني من نجاح تلميذ الى النموذجي لاول مرة في تاريخ المؤسسة الى جانب فوائدها على المستوى اللوجستي والنقل المدرسي وتجنيب التلميذ عدة سلوكيات من المحيط الخارجي ومن الدخلاء والضغط على كلفة استهلاك الكهرباء والماء مع المحافظة على البنية التحتية والتجهيزات البيداغوجية والتربوية.


وأبرز بوقارص ان هذا النظام للحصة الواحدة وفر فرصة للتلميذ لاحتضانه طيلة الوقت من الساعة الثامنة صباحا الى حين انتهاء زمن التمدرس وعند اي مانع تتوفر فضاءات تحتضن التلميذ ما يتم القطع مع دخول الغرباء عن المؤسسة التربوية او خروج التلميذ الى الشارع ومراقبته اكثر.

وذكر أن هذه التجربة تم الاستئناس بها في مندوبيات جهوية للتربية في عدة ولايات تعميما للفائدة الا انها تستوجب بالتوازي إصلاحا للزمن المدرسي وخاصة على مستوى المعاهد الثانوية من أجل امكانية تعميمها بأوفر فرص النجاح ودون ضغط حسب قوله.
